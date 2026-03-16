Новости по тегу #Анатолиий Сивак

В условиях беспрецедентного санкционного давления стороны не просто сохраняют, но и ежегодно наращивают показатели взаимной торговли.
Обсуждалось дальнейшее расширение присутствия белорусской техники на промышленных площадках горнодобывающих компаний Кольского Заполярья.
Традицию встречать «Дожинки» с размахом заложили наши предки – она настолько сильна, что ни годы, ни войны не смогли ее уничтожить. Это важное напоминание всем.
Аппарат Совета министров, представители Минского облисполкома и организации области во главе с премьером благоустраивают территорию Кургана Славы.
Дорожная карта включает порядка 80 мероприятий, в том числе по развитию двусторонней торговли товарами и услугами, сотрудничеству в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и здравоохранения, пищевой и легкой промышленности.
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