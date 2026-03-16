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Новости по тегу #Анатолиий Сивак

Переговоры с делегацией Рязанской области прошли в правительстве Беларуси
16 марта 2026 13:54

Переговоры с делегацией Рязанской области прошли в правительстве Беларуси

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России
02 марта 2026 13:37

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России

Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»
03 октября 2025 17:32

Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»

Сивак: на субботнике заработано около 16,5 млн рублей, которые пойдут на строительство Национального исторического музея
12 апреля 2025 10:36

Сивак: на субботнике заработано около 16,5 млн рублей, которые пойдут на строительство Национального исторического музея

Беларусь и Кыргызстан подписали дорожную карту на 2025-2027 годы
20 марта 2025 10:31

Беларусь и Кыргызстан подписали дорожную карту на 2025-2027 годы

Справляемся всей страной! Какой ущерб нанёс Беларуси циклон «Игорь» и как ликвидируют последствия?
04 августа 2024 16:33

Справляемся всей страной! Какой ущерб нанёс Беларуси циклон «Игорь» и как ликвидируют последствия?

Андрей Барановский: «Есть страна, она неделима, и в этой стране мы будем все жить спокойно и мирно»
03 сентября 2020 13:28

Андрей Барановский: «Есть страна, она неделима, и в этой стране мы будем все жить спокойно и мирно»