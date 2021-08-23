Анастасия Мирончик-Иванова о политических разногласиях спортсменов: «Это всё можно уладить, мы все умные, мудрые люди»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Некоторые наши журналисты оппозиционного толка все время после того, как наши ребята брали медали, через запятую писали: подписал провластное письмо. Это действительно так важно, или мы действительно за Беларусь едем выступать и мы изначально за эту власть? Мы же за Беларусь, за этот флаг.