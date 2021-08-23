Анастасия Мирончик-Иванова о политических разногласиях спортсменов: «Это всё можно уладить, мы все умные, мудрые люди»
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Некоторые наши журналисты оппозиционного толка все время после того, как наши ребята брали медали, через запятую писали: подписал провластное письмо. Это действительно так важно, или мы действительно за Беларусь едем выступать и мы изначально за эту власть? Мы же за Беларусь, за этот флаг.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:
Видимо, для кого-то это очень важно. Для нас важно было показать, что такое Беларусь, показать свои силы, показать то, на что мы способны. И хочу отметить, что нужно оставаться собой, нужно действовать, показывать миру, что у нас все-таки есть спорт в стране и будет спорт в стране. Что у нас одни из самых сильных спортсменов в мире.
Кирилл Казаков:
Но профессию спортсмена август прошлого года тоже должен был изменить.
Алена Сырова, СТВ:
Вы как-то разделились со своими коллегами?
Кирилл Казаков:
Что касается журналистов, то так и произошло, это правда.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Да, к сожалению, небольшое разделение произошло, но это все можно уладить, мы все умные, мудрые люди. Особо не сталкиваемся с этим вопросом политическим. Все тренируются, все работают в одной команде. Мы в одной упряжке, поэтому от всех зависит результат.
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