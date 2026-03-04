Шантажируют и требуют выкуп! Психолог рассказала, как мошенники воздействуют на детей и затягивают их в схемы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Нина Зинкевич, детский психолог:
Это мошеннические схемы, один мошенник вам не позвонит. Это целый центр, там эти схемы разрабатывают и психологи, и нейролингвисты, которые тестируют схемы на фокус-группе, проверяют, как это работает. Как можно винить эту бабушку, которая поверила, когда ей звонит, например, внук? Это равносильно тому, когда наши предки, увидев гром, подумали, что это какое-то чудо небесное, а не просто физика. Наша позиция в том, что нужно винить того, кто нападает, а не винить того, кто защищается.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Расскажите, как они конкретно обманывают?
Нина Зинкевич:
К сожалению, сейчас попадают в поле зрения еще и дети, разводят их тоже. Еще есть такой вид, когда детей просят скинуть интимные фотографии, потом шантажируют. Требуют выкуп за эти фотографии, якобы, чтобы это не попало в Сеть, не распространилось дальше.
Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику – подробности читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Извините, но в этот период все-таки ты берешь фотоаппарат, идешь к зеркалу и делаешь свои фото...
Нина Зинкевич:
Опять же, они профессионалы, умеют правильно выстроить диалог с ребенком. У ребенка неокрепшая психика, давайте говорить честно.
Подробности в видео.