Шантажируют и требуют выкуп! Психолог рассказала, как мошенники воздействуют на детей и затягивают их в схемы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Нина Зинкевич, детский психолог:

Это мошеннические схемы, один мошенник вам не позвонит. Это целый центр, там эти схемы разрабатывают и психологи, и нейролингвисты, которые тестируют схемы на фокус-группе, проверяют, как это работает. Как можно винить эту бабушку, которая поверила, когда ей звонит, например, внук? Это равносильно тому, когда наши предки, увидев гром, подумали, что это какое-то чудо небесное, а не просто физика. Наша позиция в том, что нужно винить того, кто нападает, а не винить того, кто защищается.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Расскажите, как они конкретно обманывают?

Нина Зинкевич:

К сожалению, сейчас попадают в поле зрения еще и дети, разводят их тоже. Еще есть такой вид, когда детей просят скинуть интимные фотографии, потом шантажируют. Требуют выкуп за эти фотографии, якобы, чтобы это не попало в Сеть, не распространилось дальше.

Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику – подробности читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Извините, но в этот период все-таки ты берешь фотоаппарат, идешь к зеркалу и делаешь свои фото...

Нина Зинкевич:

Опять же, они профессионалы, умеют правильно выстроить диалог с ребенком. У ребенка неокрепшая психика, давайте говорить честно.