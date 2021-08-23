Андрей Лазуткин: одно дело победить, когда все тебя любят. Другое – победить почти в военное время

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На этих Олимпийских играх, мы говорим ситуация внутри Беларуси, но запомнился момент, когда волна критики нагнала спортсмена из Украины, который обнялся с украинским флагом вместе со спортсменом из России. Спорт – это, по идее, то, что должно объединять, Андрей, почему выходят?

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент еще в 2018 году говорил, что наша идеология – это спорт. И, в принципе, он прав, это такая палка о двух концах. Когда год назад началась эта подписная кампания с петициями, то спортсмены были одними из первых, кого туда начали вовлекать. Почему? Не только потому, что они имеют такое сильное влияние на общество, например. Есть и другие социальные группы. Надо было показать, что если в этой среде, где государство, Президент уделяет максимальное внимание, если там появились предатели, то, наверное, они везде кишат кругом. То есть это была такая форма давления на Президента. По сути, все, что мы наблюдали весь год, все эти постановочные вещи. Кирилл Казаков:

Андрей, но медаль Максима, по идее, должна объединять? Я, может, где-то логики не понимаю этой. Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:

Силен тот человек, который может порадоваться чужому успеху.