Кирилл Казаков об интересной закономерности: Президент сказал, что наград не получаем, на следующий день награды пошли

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр Анатольевич, к вам вопрос на самом деле где-то шутейный, потому что он больше из народа. Когда Президент сказал, что наград не получаем, на следующий день награды пошли. Есть такая закономерность или мы просто хотим в это верить?