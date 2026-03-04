Развитие медицины – узнали, где и когда откроются новые поликлиники в Минске
В 2026 году в Минске планируется открытие инфекционной больницы, новой поликлиники в микрорайоне Восточный и поликлиники Минского городского клинического онкологического центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Высокий уровень медицинского обслуживания и комплексный подход к диагностике и лечению – главные ориентиры отечественной системы здравоохранения. Работа в этом направлении продолжается непрерывно.
Так, в 2025 году был открыт медицинский центр на улице Маяковского. В здании разместились сразу три учреждения. В том числе и центр пластической хирургии и медицинской косметологии. Новая площадка позволила расширить перечень услуг – теперь пациентам доступны все направления отоларингологии, трихологии. Появилась услуга дерматоскопии на современном цифровом оборудовании.
Наталья Постоялко, главный врач Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска:
Наш центр – это самая старая организация здравоохранения, оказывающая такую узкую специализированную помощь, медицинские услуги по пластической хирургии и медицинской косметологии. У нас работают все наши структурные подразделения, два косметологических отделения, два отделения пластической и эстетической хирургии и вспомогательные структуры. Полный спектр оперативных вмешательств, начиная от таких небольших, малоинвазивных, как блефаропластика, заканчивая объемными операциями: круговые подтяжки лица и операции на теле.
Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы работаем в рамках программы диспансеризации, которая включает возможность раннего выявления наиболее часто встречающихся заболеваний. И, безусловно, с точки зрения дальнейшего расширения той диагностической программы (если что-то выявляется в рамках диспансеризации) в настоящий момент в городе Минске есть все возможности. Причем с минимальными сроками ожидания, не превышающими трех месяцев. Расширение диагностических возможностей сложного оборудования, связанного с возможностью амбулаторного выполнения, допустим, такой процедуры, которая называется магнитно-резонансная томография или МРТ.
В новое здание на улице Маяковского переехал и Минский городской клинический эндокринологический центр. Площадь учреждения увеличилась в пять раз. Главная технологическая новинка – аппарат МРТ, оснащенный искусственным интеллектом. В центре также активно развивают лазерную микрохирургию.