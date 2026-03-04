Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Что сейчас по статистике и как стараетесь противодействовать мошенникам?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Если брать статистику, то сегодня превалирует мошенничество, при котором аферисты находят психологические подходы к жертве. Таким образом, жертва киберпреступления не может в ту или иную минуту, когда общается с мошенником, отдавать отчет своим действиям. Находясь в шоковом состоянии, отдает деньги. Человеку не дают секунду или минуту, чтобы поразмыслить.

Ранее мошенники применяли технические решения. Были популярны такие мошенничества, как звонки от сотрудников банка, сотрудников правоохранительных органов, сегодня же мошенники видоизменили схему, сделали ее многоуровневой или двухэтапной.

Первый этап – совершается звонок от сотрудников госорганизаций, каких-то учреждений для того, чтобы получить персональные данные человека. После этого звонят сотрудники правоохранительных органов и сообщают, что вы общались с мошенником. Тем самым вводят людей в заблуждение.

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Григорий Азаренок:

Это какие-то энтузиасты или вы видите за этим систему, когда у них есть телефонная база, когда у них есть психологические портреты людей? То есть это не какие-то Вася и Петя в гаражах, а за этим строят структуры, правильно?

Дмитрий Шевелев:

За этим стоят серьезные структуры, которые работают за пределами нашего государства, которые обучают. Есть конкретные алгоритмы беседы с человеком. Мы видели эти алгоритмы, эти схемы, там у каждого мошенника распределены роли. Если один мошенник не «дожал» человека, вступает в действие другой, тем самым они максимально пытаются завладеть деньгами человека.