Более 60 представителей разных сфер удостоены госнаград. Приказ подписал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Калийщики, нефтяники, врачи, артисты и не только – более 60 представителей различных сфер удостоены 23 августа государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орденом Почета награждены директор 3-го рудоуправления «Беларуськалия» Александр Горбачев, трактористы-машинисты СПК «Негневичи», ОАО «Принеманский» и ОАО «Щорсы» Новогрудского района Леонид Дорошкевич, Игорь Караневский и Борис Лобач. Этой же награды удостоены начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля Наталья Ткачева, генеральный директор управляющей компании холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» Виктор Шайбак.