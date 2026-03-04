В Правительстве обсудили кадровое обеспечение бизнеса и регулирование трудовых отношений

4 марта в Правительстве говорили о том, как помочь белорусскому бизнесу расти и где найти хороших специалистов. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, уже к 11 классу ученик должен определиться с будущей профессией, чтобы выбор вуза был осознанным. Пока же реальный сектор экономики слабо вовлечен в этот процесс, хотя именно ему отводится ключевая роль.

Нехватка персонала, его качество и уровень подготовки волнуют и государство, и частный бизнес. И эти вопросы необходимо решать сообща. В диалоге с предпринимателями участвовали также профильные министры: труда, образования и экономики. Разговор шел о совершенствовании Трудового кодекса и внедрении гибких механизмов найма. Особое внимание уделили профориентации школьников.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня мы предложили определенные схемы регулирования этих трудовых отношений с учетом защиты в первую очередь трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес. С точки зрения администрирования всех этих трудовых процессов нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект, нормативные акты. Будем этим в ближайшее время заниматься.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Безусловно, сегодня бизнес интересует, как получить молодого специалиста еще до окончания университета или колледжа. Поэтому мы рассказали о том, что на сегодняшний день идет корректировка квалификационных требований. Уже определен перечень более чем 85 должностей, на которые смогут прийти работать по специальности студенты старших курсов. Для того, чтобы, с одной стороны, войти на рынок труда, с другой стороны – получить те навыки, компетенции, практические навыки в дополнение к теоретическим знаниям, которые они получают в учреждениях образования.

Также на Совете обсудили нюансы законодательства, касающиеся распределения студентов и их закрепления на производствах. Как отметили участники, сегодняшняя площадка – это возможность не просто говорить о проблемах, а вносить конкретные предложения.