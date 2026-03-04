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«Вам доставка, назовите код из СМС!» Психолог объяснил, почему человек ведется на уловки мошенников

04 марта 2026 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику – подробности читайте здесь.

«Вам доставка, назовите код из СМС!» Психолог объяснил, почему человек ведется на уловки мошенников-2

Алексей Потапович, наставник команды «Но...», психолог:
У мошенников всегда есть один и тот же паттерн – это работа на скорости и на страхе. Плюс ко всему, постоянное желание вывести из равновесия. Мошенник начинает говорить с середины контекста. Простой пример: сейчас распространенная схема, звонят девушке, например, и не говорят «Здравствуйте, вы заказывали что-то?» Там называют ее по имени и отчеству, говорят: «Слушайте, через 15 минут к вам курьер приедет, скажите быстро код подтверждения». Человек во фрустрации, спешка, он выбирает самое базовое и понятное действие.

Подробности в видео

# Мошенничество # Интернет-мошенничество # Григорий Азаренок # Психология

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