«Вам доставка, назовите код из СМС!» Психолог объяснил, почему человек ведется на уловки мошенников

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Потапович, наставник команды «Но...», психолог:

У мошенников всегда есть один и тот же паттерн – это работа на скорости и на страхе. Плюс ко всему, постоянное желание вывести из равновесия. Мошенник начинает говорить с середины контекста. Простой пример: сейчас распространенная схема, звонят девушке, например, и не говорят «Здравствуйте, вы заказывали что-то?» Там называют ее по имени и отчеству, говорят: «Слушайте, через 15 минут к вам курьер приедет, скажите быстро код подтверждения». Человек во фрустрации, спешка, он выбирает самое базовое и понятное действие.