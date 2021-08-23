Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

История сослагательного наклонения не имеет. Но зато история знает людей, которые, прежде чем добраться до цели, очень много делают. И эта мотивация наверняка больше всего у наших паралимпийцев. У нас есть небольшое интервью нашего главы паралимпийской сборной, которая отправилась в Токио.