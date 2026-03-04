Праздничный концерт в День белорусской милиции прошел в Минске

В честь милиционеров прошел праздничный концерт. Было отмечено, что органы внутренних дел – это сплоченная и профессиональная команда, готовая противостоять любым вызовам.

4 марта во Дворце Республики звучали слова благодарности тем, кто служит людям и защищает правопорядок в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались действующие сотрудники, курсанты лицея МВД, а также ветераны, которые служат примером для молодого поколения.

Александр Авсянский, член Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси:

Я в органах больше 30 лет прослужил. Эта профессия – защищать людей, чтобы любой человек, гражданин Беларуси, мог свободно выйти на улицу. Если бы сказали, кем бы я хотел раньше быть, вернуться обратно, то опять же я сказал бы, что я этим путем пошел бы, как и сейчас.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Самую принципиальную оценку любому человеку в погонах могут и должны давать граждане нашей страны, наш белорусский народ. А вот спросите граждан нашей страны на улицах, любого гражданина, как вы относитесь к милиции. Сразу возникает улыбка, хорошая, добрая улыбка, с уважением, с любовью. Потому что люди наши сегодня практически круглосуточно чувствуют себя в безопасности на любой улице любого нашего города.

Также сегодня вручили награды лучшим сотрудникам внутренних дел. Среди тех, кто поднимался на сцену, немало представительниц прекрасной половины человечества. Что особенно актуально в Год белорусской женщины.