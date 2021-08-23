«Где-то 80% уходит на Российскую Федерацию». Посмотрите, какой урожай яблок вырастили брестские садоводы

Новости Беларуси. Финальные штрихи – в стране убрали более 95 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В закромах уже свыше шести миллионов тонн зерна. По объемам лидирует столичный регион – там аграрии получили свыше полутора миллиона тонн. А по темпам ближе всего к завершению страды в Брестском регионе – до заветного финиша им остается меньше процента. Сейчас все внимание сложным участкам, которым досталось от непогоды. Впрочем, отдыхать аграриям некогда. Впереди – кормозаготовка, задел на урожай будущего и сбор даров сада. Подробнее – Кристина Протосовицкая.

Как мне дети говорят: мама, ты, наверное, на 90 % состоишь из яблок. Я вам серьезно говорю. Яблоки очень люблю. Садовод Татьяна Копица своих подопечных только что по имени не называет. Инженер-техник-технолог подземных разработок из Луганской области вот уже семь лет с особым трепетом заботится о будущем урожае «краснощеких». За день хрупкие женщины собирают полторы тонны яблок. Эта партия первых осенних пойдет на детское питание.

Татьяна Копица, садовод сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Урожай очень хороший, и яблоко целое, красивое. В прошлом году их побил град. Было много порченых, не брали их, очень перебирали, кто приезжал за яблоками. А сейчас их будут брать с удовольствием, потому что яблоко красивое, чистое.

В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» под плодовыми деревьями 270 гектаров. Урожай на треть больше прошлогоднего принесла вишня и слива. Виды на яблоки – не меньше. По словам специалистов, погода благоприятствует весь год – даже суровая зима не нанесла урон.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Так выглядит настоящая мечта садовода, когда ветки ломятся от нового урожая. Это непростой сорт яблок, он пригоден для транспортировки и сохранит привлекательный вид без всяких химикатов вплоть до марта. Правда, попробовать яблочко мы еще не сможем, ведь срок созревания наступит в сентябре.

За сезон здесь планируют собрать 3,5 тысячи тонн яблок, две из них – на долгосрочное хранение. Для этого привлекут дополнительно полсотни работников. 80 % урожая хозяйство отправляет на экспорт. В этом году здешним производителям пришлось понервничать. В марте Россельхознадзор ввел яблочное эмбарго для Брестского региона.

Николай Остапович, управляющий отделением садоводства сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Запрет был введен весной на поставку яблок в Россию из Брестской области. Мы к этому времени успели распродать все свое яблоко. Естественно, основной рынок – это Россия, где-то 80 % яблок уходит на Российскую Федерацию. Думаю, такая же ситуация будет в этом году.