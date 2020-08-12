Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Петр Петровский, политический аналитик:

Некоторые заявляют, что у нас зажимают мирный протест. США признали, что у нас происходит умеренная демократизация. Те, кто нам много лет обещал способствовать сохранению суверенитета, выражал озабоченность, сегодня стали вмешиваться в наши выборы.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:

Да гонару часткі традыцыйнай беларускай апазіцыі, яна не падтрымала чужую варожую пятую калону і чужую варожую сілу. Той шлях, які нам прапаноўваюць, гэта шлях нянавісці, шлях у нікуды, гэта смерць і забойства.



«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»