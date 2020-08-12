Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.
Петр Петровский, политический аналитик:
Некоторые заявляют, что у нас зажимают мирный протест. США признали, что у нас происходит умеренная демократизация. Те, кто нам много лет обещал способствовать сохранению суверенитета, выражал озабоченность, сегодня стали вмешиваться в наши выборы.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:
Да гонару часткі традыцыйнай беларускай апазіцыі, яна не падтрымала чужую варожую пятую калону і чужую варожую сілу. Той шлях, які нам прапаноўваюць, гэта шлях нянавісці, шлях у нікуды, гэта смерць і забойства.
«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Наши выборы признали Китай, Россия, Казахстан, огромное количество стран СНГ, Турция. Но есть страны, которые все годы финансируют оппозицию, из которых координируют протесты, вещают Telegram-каналы. Мы проводим и будем проводить выборы только для себя.
Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами
Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
Нас разбаловали малёк и наше сильное государство, и сильный Президент. За двадцать лет в обществе укоренилось представление о том, что у нас много союзников, готовых помогать. Здесь кредиты пошли, там Батька договорился. Возникло ощущение, что мы со всем справимся и проскочим любой кризис.
Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами
Вадим Боровик, политический аналитик:
У всех государств свои национальные и геополитические интересы. У нас есть как партнеры, так и конкуренты. Те, кто заинтересован в доступе к нашим предприятиям, заинтересован в том, чтобы дестабилизировать обстановку, поставить Беларусь в зависимое положение, и в этой воде половить рыбку золотую. Есть те, кто идет к нам с миром и караваем, а кто-то прячет револьвер в кармане.