Что подразумевает конституционная реформа? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Что подразумевает конституционная реформа? Ждут ли молодежь в новом созыве парламента? Обсуждение предстоящей предвыборной кампании и разговор о качестве белорусского образования.

Действительно ли высоки котировки выпускников отечественных вузов на мировом рынке труда. И стоило ли отменять вступительные экзамены в гимназии? События, факты, мнения экспертов о самом важном – в программе «В обстановке мира».