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Что подразумевает конституционная реформа? Анонс программы «В обстановке мира»

23 мая 2019 14:26
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Новости Беларуси. Что подразумевает конституционная реформа? Ждут ли молодежь в новом созыве парламента? Обсуждение предстоящей предвыборной кампании и разговор о качестве белорусского образования.

Что подразумевает конституционная реформа? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Действительно ли высоки котировки выпускников отечественных вузов на мировом рынке труда. И стоило ли отменять вступительные экзамены в гимназии? События, факты, мнения экспертов о самом важном – в программе «В обстановке мира».

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# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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