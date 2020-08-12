Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.
Петр Петровский, политический аналитик:
Главный фейк, который сегодня транслируется, это о том, что эти протесты мирные. Включаешь эти иностранные средства, и они показывают свето-шумовые гранаты, баррикады, и при этом нагло лгут, что эти протесты мирные. Нам надо думать, как усиливать работу в интернете. Молодежи надо поменять булыжники на книги, мессенджеры.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях, нравится их работа кому-то или нет. Только в рамках законодательства. И в этом мы должны показать пример всему миру.
Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:
Я убежден, что после этой кампании и того, что сейчас происходит, мы должны очень срочно подумать о создании кибервойск.
Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
Как достучаться до этих 18-20-летних? Эту программу они вряд ли смотрят, и вряд ли читают мою газету. Они воспитаны в культуре заголовка, Telegram. На все это накладывается юношеский протест, отсутствие работы. Они не хотят слушать старших. Что с этим делать? Мы теперь с этим будем жить. Facebook, соцсети никуда не уйдут. Протестные настроения там всегда будут подогреваться. Это как грипп. Он всегда с нами. Значит, искать вакцину надо политикам, историкам. У нас не хватает идеологии как системы ценностей.
Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами