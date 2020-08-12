Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты. Петр Петровский, политический аналитик:

Главный фейк, который сегодня транслируется, это о том, что эти протесты мирные. Включаешь эти иностранные средства, и они показывают свето-шумовые гранаты, баррикады, и при этом нагло лгут, что эти протесты мирные. Нам надо думать, как усиливать работу в интернете. Молодежи надо поменять булыжники на книги, мессенджеры.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях, нравится их работа кому-то или нет. Только в рамках законодательства. И в этом мы должны показать пример всему миру.



Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами





Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:

Я убежден, что после этой кампании и того, что сейчас происходит, мы должны очень срочно подумать о создании кибервойск.