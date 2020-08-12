От мусора до сырья для производств. Сколько в Беларуси перерабатывают отходов и когда страна перейдёт на экологичную упаковку?

Новости Беларуси. Тему экологии, в частности, нюансов обращения с отходами обсудим с гостем студии. Сегодня это заведующая отделом обращения с отходами «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян.

Сергей Прохоров, СТВ:

Сегодня во всем мире очень актуальна проблема перехода от пластиковой тары к экологичной упаковке. Скажите, как эта тема решается в нашей стране? «Нужно делать упор на увеличение перерабатываемых отходов»

Екатерина Ботян, заведующая отделом предприятия «Бел НИЦ «Экология»:

Экологическая упаковка – это важный вопрос в настоящее время. Многими институтами нашей страны подготовлены проекты по переходу тары на экологичную. На наш взгляд, конечно, сейчас нужно делать упор на увеличение перерабатываемых отходов, которые образуются в настоящее время. Все же экологическая упаковка – это новое веяние для нашей страны и для многих стран в том числе, и переход на нее затянется на достаточно длительное время. А экологические проблемы мы должны решать уже сегодня. Сергей Прохоров:

Бытовых отходов не только в мире, но и в нашей стране становится все больше. Скажите, что у нас делается для того, чтобы решить эту проблему? «Вопрос отходов очень актуальный, он затрагивает жизнь каждого из нас»

В настоящее время, конечно, вопрос отходов очень актуальный, он затрагивает жизнь каждого из нас. Конечно, в этом отношении мы идем достаточно большими шагами. В последний год наблюдается даже значительное уменьшение объема образования отходов, что нельзя не отметить, и увеличивается объем их переработки. «В нашей стране образуется около 400 килограмм отходов на человека. Это неплохой показатель» В нашей стране образуется около 400 килограмм отходов на человека. Это неплохой показатель по сравнению со странами ЕС. Статистика Европейского союза показывает, что объем образования отходов у европейских стран в среднем составляет 492 килограмма. На этом фоне мы выглядим очень даже презентабельно. Второй вопрос, что сейчас меняется достаточное количество законодательных актов в области обращения с отходами, которые касаются переработки отходов, образующихся от населения. Уровень использования таких отходов в настоящее время составил уже более 20 %. Это высокий показатель. Я уверена, что в скором будущем мы достигнем еще лучших результатов в связи с активно меняющимся законодательством в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Нужно рассматривать отходы не как побочный продукт, который подлежит утилизации, а как сырье для последующих производств Сергей Прохоров:

В данном случае насколько важен раздельный сбор отходов?

Екатерина Ботян:

Это огромный шаг к тому, чтобы мы рассматривали отходы не как побочный продукт, который подлежит утилизации, а как сырье для последующих производств. Конечно, сырьевая база нашей страны требует новых поступлений, материалов и веществ, которые можно изымать из отходов. Это вторичное их использование и раздельный сбор. Это основная часть всей системы обращения с отходами, которая позволит получить сырье с наименьшими затратами. Некоторые районы сортируют отходы качественно, что позволяет изымать полезных материалов более 80 % Сергей Прохоров:

Сегодня можно сказать, что белорусы научились правильно обращаться с отходами бытовыми?

Екатерина Ботян:

Да. Некоторые районы на самом деле сортируют достаточно качественно, что позволяет изымать полезных материалов более 80 %. Это большой рывок. «Уровень использования отходов производства достигает 85 %. Это высокий показатель» Сергей Прохоров:

Что вы можете сказать об отходах производств, предприятий? Ведь их тоже достаточно много? Екатерина Ботян:

Уровень использования отходов производства достигает 85 %. Это высокий показатель, которым можно гордиться и который, конечно, показывает в общем работу государства в части обращения с отходами.

Сергей Прохоров:

Вашей организации уже три десятка лет. Что сделано за эти годы? За эти три десятилетия как изменилось отношение людей вообще к вопросам экологии? Наши люди стали более сознательными и внимательнее относятся к экологическим проблемам Екатерина Ботян:

Конечно, население в настоящее время стало более сознательным и более внимательно относиться к экологической проблематике. Нашей организацией за это время были подготовлены многие проекты законодательных актов.