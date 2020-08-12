Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Новости Беларуси. Мнением о прошедших президентских выборах в Беларуси и сегодняшних событиях в стране в программе «В обстановке мира» на СТВ поделился публицист Андрей Муковозчик.
На чём консолидировать общество?
Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ.Беларусь сегодня»:
На чем консолидировать общество сегодня? Один из узлов – четко каждому осознать: только мы сами, никто не поможет. Это означает: да, какое-то время, может быть, не будем жить лучше – отложить покупку второй машины, третьей квартиры.
Как достучаться до молодых?
Андрей Муковозчик:
Как достучаться до этих 18-20-летних? Эту программу они вряд ли смотрят, и вряд ли читают мою газету. Они воспитаны в культуре заголовка, Telegram. На все это накладывается юношеский протест, отсутствие работы. Они не хотят слушать старших. Что с этим делать? Мы теперь с этим будем жить. Facebook, соцсети никуда не уйдут. Протестные настроения там всегда будут подогреваться. Это как грипп. Он всегда с нами. Значит, искать вакцину надо политикам, историкам. У нас не хватает идеологии как системы ценностей.
«Нас разбаловали и наше государство, и Президент»
Андрей Муковозчик:
Нас разбаловали малёк и наше сильное государство, и сильный Президент. За двадцать лет в обществе укоренилось представление о том, что у нас много союзников, готовых помогать. Здесь кредиты пошли, там Батька договорился. Возникло ощущение, что мы со всем справимся и проскочим любой кризис.
О том, что сегодня творится на улицах белорусских городов
Андрей Муковозчик:
То, что сегодня происходит, – это бунт, мятеж, погром. Это «цветная революция». Для Беларуси собрали все, что раньше опробовали: грузинский, армянский опыт… Добавили очень много нового, с чем раньше мы не сталкивались.