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Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа

22 марта 2024 18:42
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Новости Беларуси. В течение всего дня в Мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. В день 81-й годовщины тысячи белорусов и зарубежных гостей, не сдерживая слез, отдают дань памяти тем, кто пытался спастись из огненного плена 22 марта 1943-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-1

Мемориал напоминает человечеству о каждой сожженной деревне, каждом мертвом хатынском дворе, о каждом, кто подвергся самым чудовищным формам геноцида. А в бронзовой фигуре «Непокоренного человека» – одного из выживших жителей Иосифа Каминского – застыли скорбь, трагизм и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам возможность выстоять и победить.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-4

Это уже традиция. 22 марта с 84-го года прошлого столетия мы ходим сюда пешком, это в пределах 20 километров.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-7

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди должны здесь бывать, по зову сердца идти сюда. Детям об этом нужно говорить, рассказывать.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Современному человеку очень важно знать историю своего народа. Он тянется к этому. И историю своего рода, предыдущих поколений.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-13

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сегодня нескончаемый поток людей к этому святому месту подтверждает истину: невозможно забыть эти страшные уроки.

Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа-16

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Для каждого белоруса это место святое, оно как рана на сердце, которая никогда не заживет в памяти белорусского народа.

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Митрополит Вениамин # Анатолий Маркевич # Алексей Богданов

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