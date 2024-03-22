Алексей Богданов в Хатыни: это рана на сердце, которая никогда не заживёт в памяти белорусского народа

Новости Беларуси. В течение всего дня в Мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. В день 81-й годовщины тысячи белорусов и зарубежных гостей, не сдерживая слез, отдают дань памяти тем, кто пытался спастись из огненного плена 22 марта 1943-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал напоминает человечеству о каждой сожженной деревне, каждом мертвом хатынском дворе, о каждом, кто подвергся самым чудовищным формам геноцида. А в бронзовой фигуре «Непокоренного человека» – одного из выживших жителей Иосифа Каминского – застыли скорбь, трагизм и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам возможность выстоять и победить.

Это уже традиция. 22 марта с 84-го года прошлого столетия мы ходим сюда пешком, это в пределах 20 километров.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди должны здесь бывать, по зову сердца идти сюда. Детям об этом нужно говорить, рассказывать.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Современному человеку очень важно знать историю своего народа. Он тянется к этому. И историю своего рода, предыдущих поколений.