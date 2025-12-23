Соболенко стала 12-й теннисисткой, которая 70-ю неделю удерживает статус первой ракетки мира

Белоруска Арина Соболенко стала 12-й теннисисткой в истории, которая 70-ю неделю удерживает статус первой ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые спортсменка оказалась на высшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, когда пробилась в финал Открытого чемпионата США. Также Соболенко находится в статусе первой ракетки мира 62 недели подряд – это пятый показатель в XXI веке. Между тем, до начала нового теннисного сезона остались считанные дни. Арина Соболенко стартует на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене. Соревнования пройдут с 4 по 11 января.