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Соболенко стала 12-й теннисисткой, которая 70-ю неделю удерживает статус первой ракетки мира

23 декабря 2025 18:15
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Белоруска Арина Соболенко стала 12-й теннисисткой в истории, которая 70-ю неделю удерживает статус первой ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые спортсменка оказалась на высшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, когда пробилась в финал Открытого чемпионата США. Также Соболенко находится в статусе первой ракетки мира 62 недели подряд – это пятый показатель в XXI веке. Между тем, до начала нового теннисного сезона остались считанные дни. Арина Соболенко стартует на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене. Соревнования пройдут с 4 по 11 января.

# Теннис # Арина Соболенко

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