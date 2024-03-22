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«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием

22 марта 2024 08:13
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Одна из самых трагических страниц в истории: дань памяти жертвам Хатыни отдают 22 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

81 год назад, 22 марта 1943-го, фашистские каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей. Шестеро выжили, среди них пятеро детей и единственный взрослый Иосиф Каминский.

«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием-1

Именно он стал прототипом скульптуры «Непокоренный человек», которая находится в центральной части мемориального комплекса. Населенный пункт больше никогда не возродился. Теперь на его месте кладбище деревень, разделивших судьбу Хатыни. Символически похоронено 185 населенных пунктов, но количество стертых с лица Земли в годы немецкой оккупации – почти 11 тысяч. Сегодня в Хатынь несут цветы. Люди приезжают со всей Беларуси, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим.

«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Для нас, нашего народа, очень важно, что мы на своей земле сохраняем такие памятные места, чтим память павших. Ведь чем дальше мы уходим от этих трагических событий, тем крепче должна быть наша память. В нынешнее время, когда уже открыто идет переписывание истории, пытаются преступники, которые совершали те страшные злодеяния, сказать, что этого не было. Нет, вот оно. Оно было. Мы всегда будем это помнить, будем им напоминать.

«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Нам сегодня забывать нельзя, память необходимо хранить. Традиционно в этот день и не только в этот день делегация Министерства внутренних дел, которая сюда прибыла, мы в обязательном порядке приезжаем сюда с нашими детьми: с детьми сотрудников, с нашими патриотическими клубами, с лицеистами. На всех мероприятиях мы рассказываем то, что произошло более 80 лет назад. Память мы должны сохранить. Мы должны хранить память о всех тех людях, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием-10

В Беларуси бережно хранят память о трагических событиях. Высокую цену мирных дней понимают все поколения. Первым в истории суверенной Беларуси – но не последним – стало дело служившего в 118-м карательном украинском нацбатальоне палача Хатыни Катрюка. Верховный Суд признал его виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В день Хатынской трагедии в мемориальном комплексе пройдет митинг-реквием, а во всех школах Беларуси – урок памяти.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков # Виктор Хренин

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