«Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием

Одна из самых трагических страниц в истории: дань памяти жертвам Хатыни отдают 22 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 81 год назад, 22 марта 1943-го, фашистские каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей. Шестеро выжили, среди них пятеро детей и единственный взрослый Иосиф Каминский.

Именно он стал прототипом скульптуры «Непокоренный человек», которая находится в центральной части мемориального комплекса. Населенный пункт больше никогда не возродился. Теперь на его месте кладбище деревень, разделивших судьбу Хатыни. Символически похоронено 185 населенных пунктов, но количество стертых с лица Земли в годы немецкой оккупации – почти 11 тысяч. Сегодня в Хатынь несут цветы. Люди приезжают со всей Беларуси, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Для нас, нашего народа, очень важно, что мы на своей земле сохраняем такие памятные места, чтим память павших. Ведь чем дальше мы уходим от этих трагических событий, тем крепче должна быть наша память. В нынешнее время, когда уже открыто идет переписывание истории, пытаются преступники, которые совершали те страшные злодеяния, сказать, что этого не было. Нет, вот оно. Оно было. Мы всегда будем это помнить, будем им напоминать.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Нам сегодня забывать нельзя, память необходимо хранить. Традиционно в этот день и не только в этот день делегация Министерства внутренних дел, которая сюда прибыла, мы в обязательном порядке приезжаем сюда с нашими детьми: с детьми сотрудников, с нашими патриотическими клубами, с лицеистами. На всех мероприятиях мы рассказываем то, что произошло более 80 лет назад. Память мы должны сохранить. Мы должны хранить память о всех тех людях, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны.