Александр Осенко о Хатыни: очень важно, чтобы молодёжь посещала такие места

Беларусь помнит. И память должна стать оберегом нашего народа – заявил министр обороны Виктор Хренин после возложения венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня 81-я годовщина Хатынской трагедии. 22 марта 1943-го каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей.

Хатынь – символ всех уничтоженных фашистами белорусских деревень. В годы оккупации с лица земли фашисты стерли почти 11 тысяч населенных пунктов. Многие больше никогда не возродились. Военные преступления гитлеровцев не имеют срока давности. И напоминать об этом человечеству – миссия потомков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень важно сохранять тот мир, и главное – помнить об этих ужасах войны. Сейчас за нашими с вами спинами стоит молодежь. И очень важно, чтобы они посещали такие места, читали на обелисках, видели возраст погибших здесь, что это на самом деле грудные дети. И только через эти эмоции до них можно достучаться, и они реально увидят, поймут, что здесь происходило и в чем ужас войны.