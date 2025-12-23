Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси

Более 1 миллиона 600 тысяч пожилых, 23 дня теплых встреч, сотни охваченных учреждений – и все вокруг заботы о старшем поколении. Направление, которое в Беларуси поддерживается на самом высоком уровне. По всей стране стартовал благотворительный проект «От всей души». Это инициатива нашего Президента, и она логично продолжает марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда забота становится традицией – в сюжете Анны Корольчук.

Фойе Витебской областной филармонии наполнено чарующими звуками скрипки – самого душевного инструмента. Музыка, сродни благотворительной инициативе, уже с первых секунд окутывает гостей уютом.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Быть благодарным очень важно. Помнить, что именно благодаря старшему поколению мы сейчас живем в красивой благоустроенной Беларуси. Свободной и независимой.

В зале ветераны труда, опытные руководители предприятий и организаций – золотой фонд Придвинского края. Все те, кто стоял у истоков развития страны и создавал ее прочный фундамент. Многие из них до сих пор в строю. Трудовой стаж Василия Целюканова превышает 60 лет. В 70-е годы он был в числе тех, кто создавал первую военизированную пожарную часть в Витебске. Сейчас по-командирски рапортует: сдаю дела – и на пенсию. И это в 78 лет!

Василий Целюканов, житель Витебска:

В моем возрасте – 78 лет, весьма сложно начать новое дело. Будем продолжать старое. Общаться с молодежью, заниматься внуками. В северном регионе, как и по всей стране, старшее поколение сегодня слышит слова благодарности и теплые пожелания: здоровья и счастья в Новом году.

Борис Ефремов, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Традиционно четвертый год подряд мы приглашаем ветеранов труда по разным отраслям народного хозяйства, чтобы вот этот заряд энергии, который сегодня, предновогодний, и посленовогодние дни прошли, действительно, в такой теплой и незабываемой атмосфере.