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Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси

23 декабря 2025 18:13
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Более 1 миллиона 600 тысяч пожилых, 23 дня теплых встреч, сотни охваченных учреждений – и все вокруг заботы о старшем поколении. Направление, которое в Беларуси поддерживается на самом высоком уровне.

По всей стране стартовал благотворительный проект «От всей души». Это инициатива нашего Президента, и она логично продолжает марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда забота становится традицией – в сюжете Анны Корольчук.

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-2

Фойе Витебской областной филармонии наполнено чарующими звуками скрипки – самого душевного инструмента. Музыка, сродни благотворительной инициативе, уже с первых секунд окутывает гостей уютом. 

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-4

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Быть благодарным очень важно. Помнить, что именно благодаря старшему поколению мы сейчас живем в красивой благоустроенной Беларуси. Свободной и независимой.

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-6

В зале ветераны труда, опытные руководители предприятий и организаций – золотой фонд Придвинского края. Все те, кто стоял у истоков развития страны и создавал ее прочный фундамент. Многие из них до сих пор в строю. Трудовой стаж Василия Целюканова превышает 60 лет. В 70-е годы он был в числе тех, кто создавал первую военизированную пожарную часть в Витебске. Сейчас по-командирски рапортует: сдаю дела – и на пенсию. И это в 78 лет!

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-8

Василий Целюканов, житель Витебска:
В моем возрасте – 78 лет, весьма сложно начать новое дело. Будем продолжать старое. Общаться с молодежью, заниматься внуками.

В северном регионе, как и по всей стране, старшее поколение сегодня слышит слова благодарности и теплые пожелания: здоровья и счастья в Новом году.

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-10

Борис Ефремов, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Традиционно четвертый год подряд мы приглашаем ветеранов труда по разным отраслям народного хозяйства, чтобы вот этот заряд энергии, который сегодня, предновогодний, и посленовогодние дни прошли, действительно, в такой теплой и незабываемой атмосфере.

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси-12

Неважно, где в эти праздничные дни находится пожилой человек, главное – он должен чувствовать себя комфортно и под защитой. Для этого в Беларуси работают 89 социальных пансионатов, которые обновляют и модернизируют, чтобы они соответствовали высоким стандартам. 

Подробности в видео.

# Социальная помощь # Дмитрий Демидов # Борис Ефремов

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