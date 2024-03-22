Перцов в Хатыни: «Мы должны приезжать сюда, говорить об этом, привозить наших детей»

Беларусь помнит. И память должна стать оберегом нашего народа – заявил министр обороны Виктор Хренин после возложения венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня 81-я годовщина Хатынской трагедии. 22 марта 1943-го каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей.

Хатыни больше нет на географической карте, но она есть в наших сердцах. Сегодня в мемориальный комплекс приезжают делегации из всех регионов Беларуси, чтобы отдать дань памяти безвинным жертвам нацистского режима. Мемориал напоминает человечеству о каждой сожженной деревне, каждом мертвом хатынском дворе, о каждом, кто подвергся самым чудовищным формам геноцида. «Память необходимо хранить». В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит митинг-реквием.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы должны приезжать сюда, должны говорить об этом, привозить наших детей сюда в рамках школьных экскурсий, как ответственные родители своих детей, чтобы показывать им, что было на нашей земле, что никогда не должно повториться. Рассказывать о том, какая бы могла быть наша страна, если бы треть населения не была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Александр Осенко о Хатыни: очень важно, чтобы молодежь посещала такие места.