Боль, отёки и варикоз. Чем ещё опасна обувь на высоких каблуках?
Ради красоты многие из нас способны терпеть любые неудобства. Даже тесную обувь, которая давит, натирает, зато выглядит сногсшибательно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Избалованный производитель пользуется нашей непредвзятостью и уже без зазрения совести поставляет на рынок продукцию сомнительного качества, совершенно не соответствующую рекомендациям ортопедов.
Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска»:
Обувь делается из некачественных материалов, с неправильными носами, подъемом, с неправильными супинаторами, неправильной высотой пятки.
Действительно ли так вредна синтетика? Мнение медика – подробности здесь.
Что же на самом деле происходит с нашими ногами в некачественной обуви? Чересчур высокие каблуки чреваты появлением отеков, а в более серьезных случаях – варикозным расширением вен. Частое ношение узких модных туфелек может привести к болям в спине, в коленях и даже к деформации суставов. Ходить на шпильках постоянно не рекомендуют даже стилисты.
Дарья Пархимович, персональный стилист:
Стоит или ситуативно их обувать, или выбирать обувь на более устойчивом и низком каблуке. Это будет комфортнее, в визуальном плане вы не потеряете ничего, сейчас очень много стильных моделей. Можно выбирать обувь и без каблука, если это непринципиально.
Подробности в видео.