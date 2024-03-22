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Боль, отёки и варикоз. Чем ещё опасна обувь на высоких каблуках?

22 марта 2024 18:38
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Ради красоты многие из нас способны терпеть любые неудобства. Даже тесную обувь, которая давит, натирает, зато выглядит сногсшибательно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Избалованный производитель пользуется нашей непредвзятостью и уже без зазрения совести поставляет на рынок продукцию сомнительного качества, совершенно не соответствующую рекомендациям ортопедов.

Боль, отёки и варикоз. Чем ещё опасна обувь на высоких каблуках?-1

Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска»:
Обувь делается из некачественных материалов, с неправильными носами, подъемом, с неправильными супинаторами, неправильной высотой пятки.

Действительно ли так вредна синтетика? Мнение медика – подробности здесь.

Что же на самом деле происходит с нашими ногами в некачественной обуви? Чересчур высокие каблуки чреваты появлением отеков, а в более серьезных случаях – варикозным расширением вен. Частое ношение узких модных туфелек может привести к болям в спине, в коленях и даже к деформации суставов. Ходить на шпильках постоянно не рекомендуют даже стилисты.

Боль, отёки и варикоз. Чем ещё опасна обувь на высоких каблуках?-4

Дарья Пархимович, персональный стилист:
Стоит или ситуативно их обувать, или выбирать обувь на более устойчивом и низком каблуке. Это будет комфортнее, в визуальном плане вы не потеряете ничего, сейчас очень много стильных моделей. Можно выбирать обувь и без каблука, если это непринципиально.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество

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