Около 13 тыс. столичных школьников проведут весенние каникулы в лагерях с дневным пребыванием

Новости Беларуси. Спектакли, загородный отдых и спартакиада. Для минских школьников во время весенних каникул подготовлена насыщенная программа. Ребята будут отдыхать с 24 по 31 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 13 000 учащихся проведут время в лагерях с дневным пребыванием, которые откроются на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования. Будут организованы факультативы и занятия по школьным предметам. Также ребятам покажут тематические экспозиции, постановки и кинофильмы, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А в вузах и учреждениях среднего специального образования пройдет единый день профориентации.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Для ребят будут организованы мастер-классы, презентации профессий, общение с заказчиками кадров, профессиональные пробы. В общем, вся та работа, которая будет нацелена на то, чтобы наши школьники старших классов определились с выбором будущей профессии.

Кроме того, в детском технопарке Минск примет республиканский этап олимпиады по информатике. Помимо выполнения заданий, школьники посетят знаковые места столицы. Также ребята побывают на крупнейших предприятиях.