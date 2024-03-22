Действительно ли так вредна синтетика? Мнение медика

Производители ткани и одежды просят не демонизировать синтетику, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Не вся она так плоха, как это принято считать.

Ольга Громада, врач аллерголог-иммунолог УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Есть несколько вариантов происхождения данной ткани. Они могут быть как вид производства продуктов переработки нефти, а также продукт переработки натуральных компонентов. Например, вискоза – это волокно, которое делается из древесины. Теоретически пациенты, у которых есть аллергия на пыльцу деревьев, могут реагировать на данный вид ткани.