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В Республиканском училище олимпийского резерва прошёл новогодний праздник

23 декабря 2025 18:14
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Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский устроил большой новогодний праздник для воспитанников Республиканского училища олимпийского резерва и для тех, кто на протяжении 60 лет воспитывал и тренировал белорусских спортсменов-ветеранов. 

С подробностями Юлия Силипицкая в программе «СТВ-Спорт».

В Республиканском училище олимпийского резерва прошёл новогодний праздник-2

Потрясающая атмосфера, шары и новогодние подарки, а их более 700. Именно столько сегодня учащихся в РГУОРе. 26 видов спорта, ребята с 6-го по 11-й классы и конечно те, кто в скором будущем продолжит спортивное педагогическое дело. Ведь у этой альма-матер сильный фундамент.

В Республиканском училище олимпийского резерва прошёл новогодний праздник-4

Без истории не будет новых побед, и сегодня для молодых спортсменов есть все необходимое для этого. Ведь они продолжатели больших спортивных традиций.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта

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