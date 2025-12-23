В Республиканском училище олимпийского резерва прошёл новогодний праздник

Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский устроил большой новогодний праздник для воспитанников Республиканского училища олимпийского резерва и для тех, кто на протяжении 60 лет воспитывал и тренировал белорусских спортсменов-ветеранов. С подробностями Юлия Силипицкая в программе «СТВ-Спорт».

Потрясающая атмосфера, шары и новогодние подарки, а их более 700. Именно столько сегодня учащихся в РГУОРе. 26 видов спорта, ребята с 6-го по 11-й классы и конечно те, кто в скором будущем продолжит спортивное педагогическое дело. Ведь у этой альма-матер сильный фундамент.