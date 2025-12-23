«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

Зимняя сказка на манеже. Благотворительное представление для детей из Минска прошло в Белгосцирке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зрительном зале собрались 1,5 тысячи юных минчан.
Зимняя сказка на манеже. Благотворительное представление для детей из Минска прошло в Белгосцирке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зрительном зале собрались 1,5 тысячи юных минчан.
Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка приглашение на такое зрелищное шоу – настоящий новогодний подарок.
Ребятам показали представление «Место встречи – Новый год!». Вместе с героями дети отправились в увлекательное путешествие, чтобы спасти праздник.
Мы получаем положительные эмоции, заряд энергии. Мы счастливы сегодня оказаться здесь.
Мне понравилось выступление на роликах. Было очень даже как-то захватывающе.
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждому ребенку мы должны создать праздничное настроение и надежду на то, что мир меняется всегда к лучшему. Все новогодние дни наш цирк будет давать представления, по три каждый день. И я думаю, что все желающие смогут попасть и насладиться вот этим чудом нашего цирка.
В завершение представления всех ребят ждали сюрпризы – для каждого участника праздника подготовили сладкие подарки.