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«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

23 декабря 2025 18:12
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Зимняя сказка на манеже. Благотворительное представление для детей из Минска прошло в Белгосцирке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зрительном зале собрались 1,5 тысячи юных минчан.

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска-2

Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка приглашение на такое зрелищное шоу – настоящий новогодний подарок.

Ребятам показали представление «Место встречи – Новый год!». Вместе с героями дети отправились в увлекательное путешествие, чтобы спасти праздник.

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска-4

Мы получаем положительные эмоции, заряд энергии. Мы счастливы сегодня оказаться здесь.

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска-6

Мне понравилось выступление на роликах. Было очень даже как-то захватывающе.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждому ребенку мы должны создать праздничное настроение и надежду на то, что мир меняется всегда к лучшему. Все новогодние дни наш цирк будет давать представления, по три каждый день. И я думаю, что все желающие смогут попасть и насладиться вот этим чудом нашего цирка.

В завершение представления всех ребят ждали сюрпризы – для каждого участника праздника подготовили сладкие подарки.

# Белгосцирк # Марина Ильина

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