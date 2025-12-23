«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

Зимняя сказка на манеже. Благотворительное представление для детей из Минска прошло в Белгосцирке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зрительном зале собрались 1,5 тысячи юных минчан.

Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка приглашение на такое зрелищное шоу – настоящий новогодний подарок. Ребятам показали представление «Место встречи – Новый год!». Вместе с героями дети отправились в увлекательное путешествие, чтобы спасти праздник.

Мы получаем положительные эмоции, заряд энергии. Мы счастливы сегодня оказаться здесь.