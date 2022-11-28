Алексей Богданов о системе регулирования цен: «Те, кто будет противодействовать, будут жёстко наказаны»

Кирилл Казаков, СТВ: А можно я немного конспирологии добавлю? В 2020 году на рынке рекламодателей произошел определенного рода сговор, когда некоторые финансовые структуры и мобильные операторы, еще кто-то просто отказались рекламу давать государственным СМИ. Логика была проста: потому что они поддержали протест. Это было конкретно. Я начинаю логику от заявлений экстремистов, что у нас будет дефицит. И мы начинаем откручивать: наверняка же были люди, которые понимая, что они не смогут заработать эту самую спекулятивную цену, маржинальность 300 %, просто-напросто отказались участвовать в рынке или, например, работать с нашими сетями. Такое может быть? Либо все просто затаились и ждали, что будет дальше?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Вы абсолютно правы, такое может быть. И такое было. Но для этого и есть наше министерство, есть Комитет государственного контроля и другие органы, которые занимались такими компаниями. Мы у себя собирали неоднократно, чуть ли не каждый день, импортеров, торговые организации, поставщиков, да и наших производителей в том числе. И всем разъясняли позицию, как может быть. Что постановление принято, это данность, в этой парадигме будем теперь долго жить. Да, это документ живой, сложный, он может эволюционно развиваться и трансформироваться под текущую ситуацию. Возможно, поправки еще будут вноситься, если этого потребует время – здесь никаких проблем нет, и все с пониманием к этому относятся. Но те, кто будет противодействовать, будут жестко наказаны.

Кирилл Казаков:

Президент же сказал: я не запрещаю расти ценам, однако у этого запрета есть фамилии – губернаторы, руководители министерства. Они принимают это решение.

Алена Сырова, СТВ:

Вот вы приводите цитату, что Президент сказал «я не запрещаю расти ценам». Судя по тому, что пишут в чате наши уважаемые зрители, они слушают как-то по-другому. Сплошь одни комментарии о том, что «ценам запретили расти, а цены растут».

Кирилл Казаков:

Нет. Глава государства сказал, что нет запрета. Другой вопрос, что рост должен быть обоснованным и за эту обоснованность должна быть какая-то конкретная фамилия ответственна.

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