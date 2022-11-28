Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

Я сейчас зафиксирую вашу же мысль. Я разговаривал со многими предпринимателями и производителями. У вас крупный завод, я понимаю, но есть мелкие заводы. Президент зафиксировал своим решением цены на одном уровне, и это стало невыгодно. Почему разговор о дефиците возник? Якобы эти поставщики, более 50, которые вам поставляют, условно, какие-то компоненты для колбасы, перестали поставлять, потому что им невыгодно. Соответственно, вы не можете делать колбасу, она не приходит на рынки. Этот вопрос самый главный был. Не то, что у вас мяса не хватает, его как раз хватает, людей хватает, налоги вы платите. А вот по мелочи импортной не поставляют. Отсюда вопрос же начал расти.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского мясокомбината:

Скажем так, в определенном моменте не только для торговли это было шоком, в какой-то мере и мы понимали, что может нарушиться технологический процесс, кто-то не будет поставлять продукцию. Но буквально в течение недели, если один из поставщиков не поставляет, мы нашли аналогичных – где-то даже по меньшим ценам – и смогли сделать продукцию по себестоимости даже не выше, чем она была раньше. Алена Сырова, СТВ:

Но не снизили. Сергей Некрашевич:

У нас также с торговыми сетями, к примеру, была договоренность 1 ноября повысить цены. По договорам мы должны за месяц уведомить их, и мы уведомили. Но когда было принято постановление, мы цены сохранили на уровне до постановления. И способны сейчас работать. Действительно, есть возможность каждому производителю поработать над своей экономикой и себестоимостью. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Опять Карфаген должен быть разрушен. Почему это все сегодня, а не три месяца или год назад? Почему поставщики более дешевые не были определены?