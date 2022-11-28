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Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?

28 ноября 2022 18:33
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Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я сейчас зафиксирую вашу же мысль. Я разговаривал со многими предпринимателями и производителями. У вас крупный завод, я понимаю, но есть мелкие заводы. Президент зафиксировал своим решением цены на одном уровне, и это стало невыгодно. Почему разговор о дефиците возник? Якобы эти поставщики, более 50, которые вам поставляют, условно, какие-то компоненты для колбасы, перестали поставлять, потому что им невыгодно. Соответственно, вы не можете делать колбасу, она не приходит на рынки. Этот вопрос самый главный был. Не то, что у вас мяса не хватает, его как раз хватает, людей хватает, налоги вы платите. А вот по мелочи импортной не поставляют. Отсюда вопрос же начал расти.  

Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?-1

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского мясокомбината:  
Скажем так, в определенном моменте не только для торговли это было шоком, в какой-то мере и мы понимали, что может нарушиться технологический процесс, кто-то не будет поставлять продукцию. Но буквально в течение недели, если один из поставщиков не поставляет, мы нашли аналогичных – где-то даже по меньшим ценам – и смогли сделать продукцию по себестоимости даже не выше, чем она была раньше.  

Алена Сырова, СТВ:  
Но не снизили. 

Сергей Некрашевич:  
У нас также с торговыми сетями, к примеру, была договоренность 1 ноября повысить цены. По договорам мы должны за месяц уведомить их, и мы уведомили. Но когда было принято постановление, мы цены сохранили на уровне до постановления. И способны сейчас работать. Действительно, есть возможность каждому производителю поработать над своей экономикой и себестоимостью.  

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Опять Карфаген должен быть разрушен. Почему это все сегодня, а не три месяца или год назад? Почему поставщики более дешевые не были определены?  

Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Я вас перебью. Потому что поставщики, которые поставляли упаковку, добавки, химию, в основном иностранные, поднимали цены. И они были вынуждены корректировать цены на свою продукцию.  

Алена Сырова:  
Да, но почему профсоюз не забил тревогу и не сказал, что уже нельзя?  

Георгий Гриц:  
Почему мы слышим, что сейчас уже не поднимают цены? Почему они поднимали? Если они поднимали цены, их надо было исключить из списка и включить режим сегодняшний.  

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# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Георгий Гриц # Алена Сырова # Надежда Лазаревич # Сергей Некрашевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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