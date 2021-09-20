Алексей Авдонин: «От нас не отстанут, мы должны быть гибче»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Вы знаете, тут важный вопрос, если брать нашу Беларусь, если брать ШОС и евразийское пространство – надо, наверное, отдать должное, мы когда проводили форум «Беларусь адзіная», как раз в Бресте – спасибо большое руководству Брестской области, Брестского горисполкома за организацию. Они четко определили – мы, говорит, четко понимаем и знаем, с какой мы стороны, потому что у нас колеса меняются. Именно здесь колеса меняются.

Алексей Авдонин:

Четкое понимание, с какой мы стороны и кто где на этой передовой. Поэтому в действительности сейчас мы находимся не то чтобы в позиции выбора, с какой стороны – выбор уже давно совершен.

Кирилл Казаков:

По сути, мы в августе прошлого года сделали свой выбор. Конечно раньше, но тут укрепили, завоевали.

Алексей Авдонин:

Здесь самое важное в другом. В том, что достижениями, условно, 2020 года и айда-патриотизмом ближайший год уже не проедешь. Надо четко понимать, что тенденции меняются, угрозы изменяются. Наш противник работает очень оперативно. Там работают огромные фабрики мысли, огромные институты, которые меняют формы борьбы, подбирают под нас, под Россию, под Китай, под евроазиатское пространство новые методы противоборства. От нас не отстанут, мы должны быть гибче. Тут один момент, самый важный. Знаете, еще, наверное, если брать образование, буквально вскользь – недавно проводили Федерация профсоюзов форум и как раз выступал Хазин на нем. И он четко, очень хорошо сказал: вопрос, с которым мы должны сейчас не то что бороться, но как-то перестраиваться о том, что у нас образование было неолиберальное, а система управления была государственная. Поэтому мы сейчас в том числе должны заниматься вопросами и экономики, и экономического образования, и модели того же экономического образования, которые нам насаждали, мы должны менять.

Кирилл Казаков:

Очень большие количества людей только в этом году поняли отличие либерализма от консерватизма. И вообще от государственной истории.