Алексей Авдонин: «От нас не отстанут, мы должны быть гибче»
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы знаете, тут важный вопрос, если брать нашу Беларусь, если брать ШОС и евразийское пространство – надо, наверное, отдать должное, мы когда проводили форум «Беларусь адзіная», как раз в Бресте – спасибо большое руководству Брестской области, Брестского горисполкома за организацию. Они четко определили – мы, говорит, четко понимаем и знаем, с какой мы стороны, потому что у нас колеса меняются. Именно здесь колеса меняются.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Хорошая фраза абсолютно.
Алексей Авдонин:
Четкое понимание, с какой мы стороны и кто где на этой передовой. Поэтому в действительности сейчас мы находимся не то чтобы в позиции выбора, с какой стороны – выбор уже давно совершен.
Кирилл Казаков:
По сути, мы в августе прошлого года сделали свой выбор. Конечно раньше, но тут укрепили, завоевали.
Алексей Авдонин:
Здесь самое важное в другом. В том, что достижениями, условно, 2020 года и айда-патриотизмом ближайший год уже не проедешь. Надо четко понимать, что тенденции меняются, угрозы изменяются. Наш противник работает очень оперативно. Там работают огромные фабрики мысли, огромные институты, которые меняют формы борьбы, подбирают под нас, под Россию, под Китай, под евроазиатское пространство новые методы противоборства. От нас не отстанут, мы должны быть гибче. Тут один момент, самый важный. Знаете, еще, наверное, если брать образование, буквально вскользь – недавно проводили Федерация профсоюзов форум и как раз выступал Хазин на нем. И он четко, очень хорошо сказал: вопрос, с которым мы должны сейчас не то что бороться, но как-то перестраиваться о том, что у нас образование было неолиберальное, а система управления была государственная. Поэтому мы сейчас в том числе должны заниматься вопросами и экономики, и экономического образования, и модели того же экономического образования, которые нам насаждали, мы должны менять.
Кирилл Казаков:
Очень большие количества людей только в этом году поняли отличие либерализма от консерватизма. И вообще от государственной истории.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Хотел одну сноску сделать, все-таки у нас посвящено и ШОС и ОДКБ. Мы ОДКБ меньше обсуждали, ведь это структура, речь идет об оживлении и придании ей реальной силы и реального действия. Выхода из структуры, в общем-то, спящей, я бы сказал, в рабочую.
Вадим Боровик, политолог:
Еще один момент. Уникальная будет ситуация, если мы сумеем все-таки не языком войны разговаривать, и наших действующих противников в какой-то степени, страны, которые инспирировали покушение на первое лицо государства, либо пытались устроить цветную революцию…
Кирилл Казаков:
Мы можем перечислить: Латвия, Литва, Польша, Украина.
Вадим Боровик:
Да. Но мы должны демонстрировать свою резистентность, силу, способность находить новые рынки, вынуждать их к сотрудничеству. Нам выгодно все равно, нам не нужно стирать эти рынки. Ни европейские, ни американский рынок. Нам выгодно выстроить таким образом нашу политику, чтобы они были вынуждены с нами сотрудничать и искать здесь пути сотрудничества, а не вражды. Естественно, понимая угрозу.
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