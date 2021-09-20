Почему китайцы едут учиться в Беларусь, а не в Европу? Рассказал профессор

Алена Сырова, СТВ: Мы много говорим о сотрудничестве с Китаем, но есть такое мнение о том, что в связи с тем санкционным давлением, которое оказывается на Беларусь, с угрозами перекрытия транзита и определенными шагами в этом направлении Беларусь может стать вдруг неинтересной Китаю. Ирина Васильевна, как считаете?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Нет, я не думаю, что мы, так сказать, будем не интересны Китаю. Не забывайте, что все как-то сосредоточены на этом Великом шелковом пути. Я хочу сказать, что мы играем для Китая – я из системы образования и хочу привести пример. Белстат привел такую цифру, что за образовательные услуги мы от Китая в прошлом году (2020-м) получили 15 миллионов долларов. Что это такое? Для сравнения: мы продали электроэнергии Литве на 18 миллионов долларов. Две такие сравнимые суммы. И поэтому даже с этой точки зрения мы готовим, вы же понимаете, большое население, много молодежи. Молодежи надо учиться, несмотря на то, что они технологически развиты, у них есть передовые университеты – все равно не хватает именно образовательных структур, и они согласны с нами сотрудничать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А почему они не выбирают Европу?

Ирина Новикова:

А потому что цена и качество, надо понимать. При всем при том, что я в Европе лекции читала и знаю систему образования европейскую. Наша молодежь нацелена на европейское образование. Вы поймите, что не с точки зрения качественности, хотя и это тоже присутствует в западном образовании. Они там получают рабочие места, то есть я, окончив университет, предположим, педагогический, могу там и остаться. А на самом деле наше образование пока не хуже. Мы испытываем тоже сами проблему с кадрами высокой квалификации, мало идут в науку сегодня, мало защищают диссертаций, хороших диссертаций и так далее. Это уже другие проблемы. Но мы сохранили качество этого образования и поэтому к нам едут, приезжают и учатся. Конечно, мы испытываем проблемы, потому что часто приезжают китайцы, которые не знают русского языка. Здесь нужно поработать, как подготовить большие группы китайцев, чтобы потом их распределить по нашим вузам и давать нормальное образование, не просто, так сказать, это зарабатывание денег и халтура, а именно хорошее образование. Мы можем их научить. Поэтому в этом плане, так сказать, есть перспектива.

Кирилл Казаков:

На одном Шелковом пути свет клином не сошелся?

Ирина Новикова:

Нет, абсолютно. А вы не забывайте, что такое Шелковый путь. Это проект логистический. Как быстрее доставить товары из Китая в Европу. Но не забывайте, что грядет цифровая экономика. Уже в Германии создана платформа «Индустрия 4.0». В недалеком будущем – пока сейчас предприятия полностью автоматизированы и работают без человека, но скоро будет ситуация, когда маленькие 3D фермы будут в вашем районе печатать то, что сейчас возится из-за океана и издалека. Вот, например, на кухне разбил тарелку, нажал – там у вас стоит такой аппарат – и тарелка напечаталась. То же самое одежда – хочу платье в горошек. Набрал – и пожалуйста. Только программные продукты будут.