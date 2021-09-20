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Николай Волович: хорошие отношения между Беларусью и КНР привели не просто к партнёрству, а к железному братству

20 сентября 2021 19:15
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Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В Советском Союзе была такая интересная история. Все дети, поскольку я был школьником, просыпались, например, или приходили со школы, или уходили в школу – три часа было в Минске, 12 было в Петропавловске-Камчатском. Всегда казалось, что это одна большая европейская страна. Потом, когда начинаешь рассуждать, думаешь, Владивосток – это, вроде, Азия, а вроде Европа. Это столкновение, которое казалось тогда непонятным европейским городом Владивостоком. И мы всегда говорим: от Бреста до Владивостока. Мы действительно стали частью той Азии, о которой я говорю? Частью Азии Владивостока.

Николай Волович: хорошие отношения между Беларусью и КНР привели не просто к партнёрству, а к железному братству-1

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Знаете, тут такая ситуация в том, что мы не только стали, мы и были частью вот одной этой евразийской цивилизации.

Кирилл Казаков:
Исходя из нашего союза с Россией.

Николай Волович: 
Да, и исходя из того, что у нас общее советское прошлое. Но при этом нужно понимать, что у нас общие кооперационные связи были как на уровне Советского Союза выстроены, и с Российской Федерацией, Украиной, с республиками Средней Азии и так далее. Сегодня вектор развития Республики Беларусь поворачивается именно в азиатский регион. Потому что нельзя стучаться в закрытые двери. Если перед нами закрыли европейские двери, то, естественно, для нас открыты двери партнерские на Востоке. Мы видим вот это вот сотрудничество и с Китайской Народной Республикой. Сейчас хорошие отношения между лидерами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики привели Беларусь не просто к партнерству между мировой державой и нашей страной, а к стратегическому железному братству между двумя республиками, поэтому здесь во главе угла в первую очередь экономический базис, и на этом экономическом базисе будет строиться и политическая надстройка.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Николай Волович # Фотофакт

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