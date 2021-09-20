Беларуси важно было обозначить свою позицию по Афганистану на совещании ШОС? Мнение эксперта в сфере безопасности

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Я хотел бы сказать следующее. Эти совещания в ШОС, ОДКБ позволяют нам взглянуть на ситуацию не только на территории Беларуси, а посмотреть шире на ситуацию, попытаться увидеть завязки и посмотреть на нашу позицию гражданскую, жизненную.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наш Президент, в принципе, политически подкованный, он тяжеловес мировой уже.