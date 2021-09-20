Беларуси важно было обозначить свою позицию по Афганистану на совещании ШОС? Мнение эксперта в сфере безопасности

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Я хотел бы сказать следующее. Эти совещания в ШОС, ОДКБ позволяют нам взглянуть на ситуацию не только на территории Беларуси, а посмотреть шире на ситуацию, попытаться увидеть завязки и посмотреть на нашу позицию гражданскую, жизненную.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наш Президент, в принципе, политически подкованный, он тяжеловес мировой уже.
Александр Ивановский:
Есть лидер, но есть же люди. За лидером должны идти последователи. Поэтому мы должны посмотреть на те угрозы, которые возникают, очень внимательно. Не расслабляться.
Алена Сырова, СТВ:
Глядя на заседания глав государств ШОС, Беларусь – наблюдатель, насколько важно было Беларуси обозначить свою позицию по тому же Афганистану?
Александр Ивановский:
Для нас это прорыв. Вышел у нас указ в июне по защите конституционного строя и суверенитета. Это определились мы на нормативном уровне как действовать, когда у нас есть проблемы внутри. А вот эта ситуация – это отработка внешнего контура, попытка сформировать концепцию, проговорить с союзниками, перейти на практику. Сейчас идет только согласование целей, а ведь дальше должны быть согласования действий, планы взаимодействий. Для нас этот проект не менее важен, чем стабилизация внутри, – это защита внешнего периметра.
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