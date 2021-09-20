«Мы себя защитим с помощью ОДКБ?» Эксперты поделились мнением, нужны ли Беларуси свои вооружённые силы

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы себя защитим с помощью ОДКБ? Был саммит ОДКБ. Например, Прибалтика, когда вступала в НАТО, расчет был такой: зачем нам содержать свою армию, мы получаем крышу Америки, зачем нам это? Мы можем гарантировать своему народу, что ОДКБ нас защитит?

Вадим Боровик, политолог:

Первое – мы должны себе гарантировать безопасность, в первую очередь опираясь на собственные вооруженные силы. Но участие в региональных структурах коллективной безопасности почему важно? Оно предполагает определенные обязательства. Мы слышим все время про НАТО, а почему? Потому что НАТО проводит агрессивную политику. Есть интересы, есть деньги (еще раз говорю, потому что дорого воевать). И они летят туда, наводят демократическими методами порядок. Но они отстаивают свои интересы. Сегодня ОДКБ такую роль играть не способна с точки зрения финансовой подпитки. Но это и не наша философия. Кирилл Казаков:

Россия никогда не пыталась разделить Европу. Вадим Боровик:

Да, у нас нет философии посредством огня и пламени насаждать свои интересы. У нас носит она оборонительный характер (группировка), уникальность этого военного блока в том, что мы никогда не участвовали в вооруженных конфликтах, поэтому не на слуху. Но ведь озвучивались какие вопросы? Вопросы борьбы с терроризмом, такие операции уже проводились, когда наемников здесь... По-моему, «Наемник», была такая операция. Потом была операция по борьбе с киберпреступностью, сегодня заговорили о наркотиках – в этих рамках мы можем сотрудничать. Кирилл Казаков:

То есть не только военные операции, но и правоохранительные.

Вадим Боровик:

Еще один момент. Россия – это основной игрок ОДКБ. Самая чувствительная граница для нас – западные рубежи. И здесь в рамках ОДКБ и в рамках Союзного государства (мы здесь проводим общие учения) мы можем и рассчитываем на то, что нам будет оказана соответствующая поддержка в соответствии с международными соглашениями в случае агрессии в нашу сторону. И еще про войну. Вероятность мировой войны маленькая, а вот региональные конфликты, управляемые конфликты – очень вероятны. Кирилл Казаков:

На прошлой неделе украинские телеканалы разрывались от сообщений, что белорусская армия вскоре войдет на территорию трех областей Украины. Вадим Боровик:

Играя на этих настроениях, некоторые своеобразные мыслители говорят, что у них в мечтах (национальная идея Украины) поднять флаг Украины над Кремлем. Понимаете, когда ребенок слушает, чей-то сын слушает, что его папа собирается поднять флаг над Кремлем, в какие его потом террористические организации можно вовлечь? В этом проблема, что могут. Когда наш обстреляли на границе знак. Война ведь всегда начинается очень просто. Есть специальные службы, разведроты, которые могут… Просто кто-то стрельнул, кто-то обстрелял, кто-то ответил, потом где-то нашли повешенного ребенка, может, семью спалили – и начался конфликт. Это все можно инспирировать. Кирилл Казаков:

Страх в чем: вот эти четыре трупа, которые нашлись вчера на границе Беларуси и Польши. С одной стороны, это страшно, потому что погибли люди. А с другой стороны, ты же понимаешь, что поляки могут использовать эту историю, как некий шанс, чтобы совершить реванш, попытаются вернуть то, что они не завоевали в прошлом году.