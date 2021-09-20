Зачем США оставили столько оружия в Афганистане? Мнение политолога

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если у нас с Россией головная боль, может, нам войти в НАТО? И мы поставим границу где-нибудь под Смоленском.

Вадим Боровик, политолог:

Какая основная проблема? Деньги. Когда вы хотите говорить о мировом влиянии, вам нужна неограниченная ликвидность. Что позволяет НАТО и американцам присутствовать – 2 триллиона долларов потратить в Афганистане – потому что они фактически тратят деньги всего мира. Вы поставляете туда реальную продукцию, грузовики, ресурсы, удобрения, прочее. Они принимают на уровне Конгресса решение, появляется несколько нулей на экране, и эти нули распределяются по всему миру в виде кредитов, которые никогда не будут отданы. Единственный есть контроль над всем миром – все боятся, что это произойдет завтра. Все знают, что это рухнет, что это ничем не обеспечено, потому что золотой стандарт (Бреттон-Вудская система) отсутствует, доллар не привязан к золоту. Вот это им позволяет доминировать в мире. За счет этого они могут неограниченно производить вооружения. Представьте, какой контингент военный находился в Афганистане. Естественно, они оставили оружие. Ни одна страна мира не могла бы себе позволить такое вооружение оставить. Во-первых, дорого было увозить. Кирилл Казаков:

По сути, это бесценное оружие в плане того, что оно ничего не стоит? Вадим Боровик:

Это оружие оставлено преднамеренно, чтобы дестабилизировать регион. Они мочили и Сирию с прицелом на Иран и потом на Россию. Там не получилось, россияне заблаговременно провели соответствующие операции, слава богу, получилось остановить операцию в Сирии. Ничего, Иран под санкциями, сейчас дестабилизация у границ ШОС. Афганистан – страна-наблюдатель в ШОС. Мы имеем сегодня прямую горячую точку, которая создана и имеет потенциал разрастания на территорию вплоть до границ России.

Алена Сырова, СТВ:

А вдруг новое руководство Афганистана будет строить свое мирное государство по законам шариата, не будут ни на кого нападать? Тогда зачем все это? Вадим Боровик:

Какое мирное государство? Игорь Чибисов, военный аналитик:

За все время «Талибан» ни разу не показывали свои претензии на другие страны, они только в Афганистане. Кирилл Казаков:

Опять же, житейский вопрос, не с точки зрения эксперта, не с точки зрения журналиста. Если так все плохо в Афганистане, если это горячая точка, если это мировой геополитический условный замес, может, нам действительно проще с Европой быть? Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Эти деньги вернутся, которые высвободились в Афганистане, придут они к нам как раз с Запада в виде тех мероприятий, которые будут оплачены по новой и дополнительному ресурсу для сил деструктивных по отношению к нашей стране.