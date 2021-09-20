Зачем США оставили столько оружия в Афганистане? Мнение политолога
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если у нас с Россией головная боль, может, нам войти в НАТО? И мы поставим границу где-нибудь под Смоленском.
Вадим Боровик, политолог:
Какая основная проблема? Деньги. Когда вы хотите говорить о мировом влиянии, вам нужна неограниченная ликвидность. Что позволяет НАТО и американцам присутствовать – 2 триллиона долларов потратить в Афганистане – потому что они фактически тратят деньги всего мира. Вы поставляете туда реальную продукцию, грузовики, ресурсы, удобрения, прочее. Они принимают на уровне Конгресса решение, появляется несколько нулей на экране, и эти нули распределяются по всему миру в виде кредитов, которые никогда не будут отданы. Единственный есть контроль над всем миром – все боятся, что это произойдет завтра. Все знают, что это рухнет, что это ничем не обеспечено, потому что золотой стандарт (Бреттон-Вудская система) отсутствует, доллар не привязан к золоту. Вот это им позволяет доминировать в мире. За счет этого они могут неограниченно производить вооружения. Представьте, какой контингент военный находился в Афганистане. Естественно, они оставили оружие. Ни одна страна мира не могла бы себе позволить такое вооружение оставить. Во-первых, дорого было увозить.
Кирилл Казаков:
По сути, это бесценное оружие в плане того, что оно ничего не стоит?
Вадим Боровик:
Это оружие оставлено преднамеренно, чтобы дестабилизировать регион. Они мочили и Сирию с прицелом на Иран и потом на Россию. Там не получилось, россияне заблаговременно провели соответствующие операции, слава богу, получилось остановить операцию в Сирии. Ничего, Иран под санкциями, сейчас дестабилизация у границ ШОС. Афганистан – страна-наблюдатель в ШОС. Мы имеем сегодня прямую горячую точку, которая создана и имеет потенциал разрастания на территорию вплоть до границ России.
Алена Сырова, СТВ:
А вдруг новое руководство Афганистана будет строить свое мирное государство по законам шариата, не будут ни на кого нападать? Тогда зачем все это?
Вадим Боровик:
Какое мирное государство?
Игорь Чибисов, военный аналитик:
За все время «Талибан» ни разу не показывали свои претензии на другие страны, они только в Афганистане.
Кирилл Казаков:
Опять же, житейский вопрос, не с точки зрения эксперта, не с точки зрения журналиста. Если так все плохо в Афганистане, если это горячая точка, если это мировой геополитический условный замес, может, нам действительно проще с Европой быть?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Эти деньги вернутся, которые высвободились в Афганистане, придут они к нам как раз с Запада в виде тех мероприятий, которые будут оплачены по новой и дополнительному ресурсу для сил деструктивных по отношению к нашей стране.
Вадим Боровик:
Принцип мировой – разделяй и властвуй. К сожалению для нашей ШОС, даже если мы посмотрим, где готовили определенных специалистов и определенные группировки во время пребывания войск США на территории Афганистана, в Пакистане. Готовили под руководством ЦРУ. Целый ряд противоречий у государств, к сожалению. Этим пользуются наши друзья англосаксы. Они умеют создать очаги напряженности. Почему мы не можем сменить веру, поменять вектор направления, вступить стройными рядами в НАТО? Как только Беларусь даже заикнется про НАТО, во-первых, мы этого не хотим. Но сразу газ 1 000 долларов за кубометр, нефть не получите вообще. НПЗ наш не получит никакой нефти. Мы построили атомную станцию совместно с Российской Федерацией. Но с другой стороны, нам это все не надо. Россия является стремительным ядром в СНГ, это правда. Основная финансовая и военная нагрузка лежит на России. Россия никогда не заявляла о своих амбициях разделить Европу. Никогда не говорила Россия, что у Франции слишком много территориальных вод. Не говорила, что нужно какие-то страны Европы подвинуть и прочее. Но в отношении России неоднократно (и это задокументировано) на уровне первых лиц госсекретарей США заявлялось, что Россия обладает слишком большой территорией, слишком большими недрами, и что все они должны этим пользоваться.
Игорь Чибисов:
Никто не говорит, какие полезные ископаемые в Афганистане. Там не только литий, там и нефть, и газ, все есть. И Китай, и Пакистан, и Индия, и Россия, и Беларусь же должна поучаствовать в развитии этих ископаемых.
Вадим Боровик:
Глава государства конкретные вещи говорил: продовольствие в Афганистан, транспортное сообщение.
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