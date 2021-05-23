Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Александр, медиаресурс, который призывал к забастовкам, который призывал к свержению власти прямо или косвенно, но, тем не менее, все понимают, что это так, пользовался льготами этого государства. Как вы вообще на это отреагировали? ​«Явно видны двойные стандарты, этим этот ресурс вообще постоянно отличался и в информационной политике»

Александр Шпаковский:

Я просто малость подзабыл об этом факте. На самом деле потом, когда появилась информация в сети и было возбуждено уголовное дело соответствующее, то есть началась вся эта шумиха вокруг TUT.BY, я вспомнил, что действительно так. На самом деле ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которое является учредителем интернет-ресурса TUT.BY с 2019 года числится в качестве резидента Парка высоких технологий. А Парк высоких технологий, мы же знаем, что это льготный режим осуществления хозяйственной деятельности – 3 % налогообложения. То есть это особый льготный режим, которым пользуется ограниченное число хозяйствующих субъектов. Когда потом, соответственно, знакомишься с обвинением – во всяком случае, на сегодняшний день что им инкриминируют: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. То есть, соответственно, становится понятно, что даже на этих 3 % несчастных они умудрялись мухлевать, не выплачивать денежные средства необходимые. Но при этом значительная часть контента TUT.BY была посвящена разного рода претензиям социальной направленности к государству. Это мне напоминает, откровенно сказать, крокодиловы слезы. Вот это те самые предприниматели, которые всячески пытаются обмануть пенсионный фонд, не заплатить необходимые налоги, уплатить зарплаты в конвертах, а потом сокрушаются по поводу того, что у нас пенсии недостаточные, медикаменты стоят дороже и так далее. Очень явно видны двойные стандарты, этим этот ресурс вообще постоянно отличался и в своей информационной политике. Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, что до 2020 года, в принципе, это была основная площадка, где люди искали работу, где люди смотрели афишу, узнавали какие-то городские новости. Шпаковский о деле TUT.BY: льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят сотни тысяч долларов

Александр Шпаковский:

Такое ощущение, что у редакции сорвало на каком-то этапе колпак. Просто все тормоза отказали, и они галопом понеслись в этот процесс мейнстрим-свержения государственной власти. Им, видимо, показалось, что это настолько близко и рядом, что уже можно не стесняться, покровы были сорваны. Но ведь вопрос не в этом. Собственно говоря, претензии-то к ресурсу не только информационного характера. Информационного характера претензии были озвучены Мининформом, было решение суда, которое подтвердило, что этот ресурс не является средством массовой информации. Ряд журналистов в связи с событиями были осуждены к разным наказаниям, там и уголовные преступления. Помните, и вопрос врачебной тайны был, и вопрос координации массовых беспорядков, участия в них. Но, вместе с тем, основной вопрос – экономический. Неуплата налогов, вот в чем цинизм. Государственные льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят десятки, сотни тысяч долларов. ​«Их создали при участии государства, их терпели в период, когда они начали себе позволять откровенно хамские выходки»​ Григорий Азаренок:

Да, и были информационные материалы, например, список неугодных судей. Плохих, с их точки зрения, судей. Потом тут же все эти судьи получаются в карательных и черных Telegram-каналах. Александр Шпаковский:

И здесь надо сказать, что абсолютно логично, с моей точки зрения, выглядели действия государства. Потому что, будучи флагманом информационной борьбы против системы...

Григорий Азаренок:

Сколько их терпели? Восемь месяцев уже открытого противостояния. Александр Шпаковский:

Давайте начнем с того, что их создали при участии государства, их терпели в период, когда они начали себе позволять откровенно хамские выходки. Помните, несколько лет тому назад Президент же просто кричал: успокойте Зиссера, нормализуйте его. Это было во время выступления главы государства, Послания народу и парламенту. Вместе с тем Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным. Они ведь на каком-то определенном этапе всю эту государственную систему списали. Включая и действующего лидера. О чем они мечтали? На мой взгляд – субъективный, может я ошибаюсь, но имею право на это – они мечтали об украинском сценарии. Они мечтали чиновников бросать в мусорки, они мечтали флаги государственные срывать, топтать, сносить памятники, переименовывать, внедрять эти свои либеральные националистические ценности и обязательно с Россией... Григорий Азаренок:

А потом сидеть в парламенте с ногами на столе. «Они перли вперед с обреченностью бульдозера». Андрей Муковозчик о TUT.BY

Александр Шпаковский:

Это их мечта, им это нравится. Это вот та модель, которая навязывается агентурой евроатлантического сообщества по всем странам постсоветского пространства, где они победили. Везде одна и та же картина: Молдова, Грузия, Украина. Любой человек, который мало-мальски в политике разбирается, умеет два плюс два сложить и новости почитать, в общем-то, подтвердит правоту сказанного мной. Ситуация в чем? Неожиданно для них, государство... Григорий Азаренок:

Посмели тронуть неприкосновенное. Александр Шпаковский:

... выжило в августе, сентябре, октябре. А дальше остановиться вот этот локомотив, который – они же взяли определенный темп – не мог. То есть уже инерция этого движения была такова, что дать заднюю и остановиться они не могли. Клоун не может сбежать с цирковой арены, он бегает по кругу. Вот, соответственно, это все привело к достаточно печальным последствиям. Григорий Азаренок:

Хотя, опять же, предупреждали десятки раз...

Александр Шпаковский:

...для данного ресурса. Но я бы хотел вывести наш разговор на конструктив. Понимаете, что есть с сейчас в Беларуси? Есть огромная ниша для появления интернет-портала, который не будет занимать ярко выраженную прогосударственную позицию, но не будет и оппозиционным. У людей есть запрос на объективную подачу информации, чем TUT.BY и брал на определенном этапе. ​Про разделы REBENOK.BY и LADY.TUT.BY: «Это же постоянное какое-то муссирование тех или иных девиантных форм сексуального поведения»​ Григорий Азаренок:

При этом никогда у вас комментарий TUT.BY не просил по какой-либо... Александр Шпаковский:

У меня, буду честен, все-таки иногда они комментарий просили. Григорий Азаренок:

Не последний же год.