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Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»

23 мая 2021 20:19
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Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Александр, медиаресурс, который призывал к забастовкам, который призывал к свержению власти прямо или косвенно, но, тем не менее, все понимают, что это так, пользовался льготами этого государства. Как вы вообще на это отреагировали?

«Явно видны двойные стандарты, этим этот ресурс вообще постоянно отличался и в информационной политике»

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-4

Александр Шпаковский:
Я просто малость подзабыл об этом факте. На самом деле потом, когда появилась информация в сети и было возбуждено уголовное дело соответствующее, то есть началась вся эта шумиха вокруг TUT.BY, я вспомнил, что действительно так. На самом деле ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которое является учредителем интернет-ресурса TUT.BY с 2019 года числится в качестве резидента Парка высоких технологий. А Парк высоких технологий, мы же знаем, что это льготный режим осуществления хозяйственной деятельности – 3 % налогообложения. То есть это особый льготный режим, которым пользуется ограниченное число хозяйствующих субъектов. Когда потом, соответственно, знакомишься с обвинением – во всяком случае, на сегодняшний день что им инкриминируют: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. То есть, соответственно, становится понятно, что даже на этих 3 % несчастных они умудрялись мухлевать, не выплачивать денежные средства необходимые. Но при этом значительная часть контента TUT.BY была посвящена разного рода претензиям социальной направленности к государству. Это мне напоминает, откровенно сказать, крокодиловы слезы. Вот это те самые предприниматели, которые всячески пытаются обмануть пенсионный фонд, не заплатить необходимые налоги, уплатить зарплаты в конвертах, а потом сокрушаются по поводу того, что у нас пенсии недостаточные, медикаменты стоят дороже и так далее. Очень явно видны двойные стандарты, этим этот ресурс вообще постоянно отличался и в своей информационной политике.

Григорий Азаренок:
Давайте вспомним, что до 2020 года, в принципе, это была основная площадка, где люди искали работу, где люди смотрели афишу, узнавали какие-то городские новости.

Шпаковский о деле TUT.BY: льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят сотни тысяч долларов

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-7

Александр Шпаковский:
Такое ощущение, что у редакции сорвало на каком-то этапе колпак. Просто все тормоза отказали, и они галопом понеслись в этот процесс мейнстрим-свержения государственной власти. Им, видимо, показалось, что это настолько близко и рядом, что уже можно не стесняться, покровы были сорваны. Но ведь вопрос не в этом. Собственно говоря, претензии-то к ресурсу не только информационного характера. Информационного характера претензии были озвучены Мининформом, было решение суда, которое подтвердило, что этот ресурс не является средством массовой информации. Ряд журналистов в связи с событиями были осуждены к разным наказаниям, там и уголовные преступления. Помните, и вопрос врачебной тайны был, и вопрос координации массовых беспорядков, участия в них. Но, вместе с тем, основной вопрос – экономический. Неуплата налогов, вот в чем цинизм. Государственные льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят десятки, сотни тысяч долларов.

«Их создали при участии государства, их терпели в период, когда они начали себе позволять откровенно хамские выходки»

Григорий Азаренок:
Да, и были информационные материалы, например, список неугодных судей. Плохих, с их точки зрения, судей. Потом тут же все эти судьи получаются в карательных и черных Telegram-каналах.

Александр Шпаковский:
И здесь надо сказать, что абсолютно логично, с моей точки зрения, выглядели действия государства. Потому что, будучи флагманом информационной борьбы против системы...

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-10

Григорий Азаренок:
Сколько их терпели? Восемь месяцев уже открытого противостояния.

Александр Шпаковский:
Давайте начнем с того, что их создали при участии государства, их терпели в период, когда они начали себе позволять откровенно хамские выходки. Помните, несколько лет тому назад Президент же просто кричал: успокойте Зиссера, нормализуйте его. Это было во время выступления главы государства, Послания народу и парламенту. Вместе с тем Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным. Они ведь на каком-то определенном этапе всю эту государственную систему списали. Включая и действующего лидера. О чем они мечтали? На мой взгляд – субъективный, может я ошибаюсь, но имею право на это – они мечтали об украинском сценарии. Они мечтали чиновников бросать в мусорки, они мечтали флаги государственные срывать, топтать, сносить памятники, переименовывать, внедрять эти свои либеральные националистические ценности и обязательно с Россией...

Григорий Азаренок:
А потом сидеть в парламенте с ногами на столе.

«Они перли вперед с обреченностью бульдозера». Андрей Муковозчик о TUT.BY

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-13

Александр Шпаковский:
Это их мечта, им это нравится. Это вот та модель, которая навязывается агентурой евроатлантического сообщества по всем странам постсоветского пространства, где они победили. Везде одна и та же картина: Молдова, Грузия, Украина. Любой человек, который мало-мальски в политике разбирается, умеет два плюс два сложить и новости почитать, в общем-то, подтвердит правоту сказанного мной.

Ситуация в чем? Неожиданно для них, государство...

Григорий Азаренок:
Посмели тронуть неприкосновенное.

Александр Шпаковский:
... выжило в августе, сентябре, октябре. А дальше остановиться вот этот локомотив, который – они же взяли определенный темп – не мог. То есть уже инерция этого движения была такова, что дать заднюю и остановиться они не могли. Клоун не может сбежать с цирковой арены, он бегает по кругу. Вот, соответственно, это все привело к достаточно печальным последствиям.

Григорий Азаренок:
Хотя, опять же, предупреждали десятки раз...

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-16

Александр Шпаковский:
...для данного ресурса. Но я бы хотел вывести наш разговор на конструктив. Понимаете, что есть с сейчас в Беларуси? Есть огромная ниша для появления интернет-портала, который не будет занимать ярко выраженную прогосударственную позицию, но не будет и оппозиционным. У людей есть запрос на объективную подачу информации, чем TUT.BY и брал на определенном этапе.

Про разделы REBENOK.BY и LADY.TUT.BY: «Это же постоянное какое-то муссирование тех или иных девиантных форм сексуального поведения»

Григорий Азаренок:
При этом никогда у вас комментарий TUT.BY не просил по какой-либо...

Александр Шпаковский:
У меня, буду честен, все-таки иногда они комментарий просили.

Григорий Азаренок:
Не последний же год.

Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»-19

Александр Шпаковский:
Один раз. В 2020 году это был вопрос назначения премьер-министра Головченко.

Отдельные материалы TUT.BY у меня не просто возмущение вызывали, а просто желание на самом деле попытаться проанализировать их контент и написать соответствующее обращение в Министерство информации или в правоохранительные органы. Потому что вот историк у них там, например, который публикуется периодически по теме Великой Отечественной войны – это прямая дискредитация нашей исторической памяти. Это ложь о партизанском движении, это навязывание, попытка уравнивания нацистского режима и советского, что является, на мой взгляд, просто подрывной акцией против национальной безопасности. REBENOK.BY – когда-то подраздел я открывал – или LADY.TUT.BY – это же постоянное какое-то муссирование тех или иных девиантных форм сексуального поведения.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Шпаковский # Григорий Азаренок # Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко # Марина Золотова # Юрий Зиссер # Фотофакт

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