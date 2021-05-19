Шпаковский о деле TUT.BY: льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят сотни тысяч долларов

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский. Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера оказалось, что медиаресурс, который призывал к забастовкам, который призывал к свержению власти прямо или косвенно, но, тем не менее, все понимают, что это так, пользовался льготами этого государства. Как вы вообще на это отреагировали?

Александр Шпаковский, политолог:

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которое является учредителем интернет-ресурса TUT.BY с 2019 года числится в качестве резидента Парка высоких технологий. А Парк высоких технологий, мы же знаем, что это льготный режим осуществления хозяйственной деятельности – 3 % налогообложение. То есть это особый льготный режим, которым пользуется ограниченное число хозяйствующих субъектов. Когда это узнаешь и когда потом, соответственно, знакомишься с обвинением – во всяком случае, на сегодняшний день что им инкриминируют: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. То есть, соответственно, становится понятно, что даже на этих 3 % несчастных они умудрялись мухлевать, не выплачивать денежные средства необходимые. Но при этом значительная часть контента TUT.BY была посвящена разного рода претензиям социальной направленности к государству. Это мне напоминает, откровенно сказать, крокодиловы слезы. Вот это те самые предприниматели, которые всячески пытаются обмануть пенсионный фонд, не заплатить необходимые налоги, уплатить зарплаты в конвертах, а потом сокрушаются по поводу того, что у нас пенсии недостаточные, медикаменты стоят дороже и так далее. Дозировано вбрасывается нарратив, западные ценности и западный взгляд на международные отношения

Александр Шпаковский:

Я вам скажу больше, что вся история становления империи TUT.BY – это история сотрудничества на определенном этапе с государством, в том числе с весьма специфическими государственными органами, ответственными за контроль национального интернет-сегмента и информационную безопасность. Я даже отмечу, что в одно время они в одном здании находились – TUT.BY и эти организации. И Юрий Зиссер умел лавировать между интересами государства, интересами своих заокеанских партнеров, потому что, будем откровенны, были там всегда связи с Соединенными Штатами Америки. Григорий Азаренок:

Он вечно встречался с Бараком Обамой.

Александр Шпаковский:

Временные поверенные в делах США, американские дипломаты постоянно навещали редакцию этого интернет-ресурса, и об этом тоже в журналистской среде все прекрасно знают. Так вот, Зиссер умел обходить эти острые углы и находить по крайней мере некие компромиссные решения. Хотя я и тогда, в тот период указывал на то, что на самом деле под личиной объективности очень аккуратно, очень хитро, дозировано вбрасывается нарратив, который не соответствует ни политике, проводимой белорусским государством, ни национальным интересам нашей страны – это некие чужие ценности. Западные ценности и западный взгляд на международные отношения. В том числе, кстати, и на Россию. Основной вопрос – экономический. Неуплата налогов, вот в чем цинизм Григорий Азаренок:

Аккуратно до 2020 года, а в 2020 году...

Александр Шпаковский:

Такое ощущение, что у редакции сорвало на каком-то этапе колпак. Просто все тормоза отказали, и они галопом понеслись в этот процесс мейнстрим-свержения государственной власти. Им, видимо, показалось, что это настолько близко и рядом, что уже можно не стесняться, покровы были сорваны. Но ведь вопрос не в этом. Собственно говоря, претензии-то к ресурсу не только информационного характера. Информационного характера претензии были озвучены Мининформом, было решение суда, которое подтвердило, что этот ресурс не является средством массовой информации. Но, вместе с тем, основной вопрос – экономический. Неуплата налогов, вот в чем цинизм. Государственные льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят десятки, сотни тысяч долларов. И сейчас они начинают это все высмеивать. Я вам скажу как человек со следственным образованием. Ситуация в чем? Человек, который легально заработал свои деньги, их нигде не прячет. Вот мои там эти несчастные несколько тысяч рублей в полочке лежат, и ими родные, близкие спокойно пользуются. Вот возьмем коронавирус. Эта паника сумасшедшая – TUT.BY играл основную роль на самом деле Александр Шпаковский:

Я вспомню крик души руководителя, главного врача Столбцовской больницы. Там же, помните, вокруг города Столбцы разворачивался какой-то очередной информационный миф, что там чуть ли не мор коронавирусный и все кладбище изрыто свежими могилами, там некуда трупы хоронить. И туда рванул весь этот десант неправительственных и независимых. Они ее просто достали, они мешали ей работать. Она на этом же ресурсе, по моему, дала интервью: «Ребята, помогите лучше нести кислородный баллон, на самом деле, нежели вы сидите в кустах и ждете, как бы сделать фотографию, когда из реанимации кого-то увозят». Понимаете, вот в этом дело. Фейки, ангажированность, лживая подача информации. Вот возьмем коронавирус. Эта паника сумасшедшая, когда дети в школу не ходили. Григорий Азаренок:

TUT.BY играл основную роль.