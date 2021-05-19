«Они пёрли вперёд с обречённостью бульдозера». Андрей Муковозчик о TUT.BY

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Григорий Азаренок, СТВ:

Андрей Николаевич, вы-то взывали давно. Как вы отреагировали?

Андрей Муковозчик, колумнист:

А вот интересное чувство. Я сам себя как бы спрашивал, как я отреагировал. А вот нет радости на самом деле, абсолютно честно. Есть чувство боли и сожаления, правда. Потому что своими руками грохнуть дело, которое не ты начинал, не ты его раскручивал, не ты, в конце концов... Ведь действительно начавшись с простого агрегатора и электронной почты, этот механизм вырос до очень… это информационный спрут. Там же не только информация, там же аффилированные фирмы, там купли-продажи. Как бы не стеснялись потихонечку, аккуратно и, тем не менее, замазывать нашу историю грязью Александр Шпаковский, политолог:

Под личиной объективности очень аккуратно, очень хитро, дозировано вбрасывается нарратив, который не соответствует ни политике, проводимой белорусским государством, ни национальным интересам нашей страны – это некие чужие ценности. Западные ценности и западный взгляд на международные отношения. В том числе, кстати, и на Россию. Андрей Муковозчик:

На международные отношения – да, на Россию – да, но еще и на нравственные ценности народа. На то, что хорошо, что плохо для белорусов, на нашу историю, в конце концов. Шпаковский о деле TUT.BY: льготы, низкая налоговая ставка, и при этом в мусорных каких-то контейнерах находят сотни тысяч долларов

Григорий Азаренок:

Концентрированный либерализм. Андрей Муковозчик:

Да. Они ведь как бы не стеснялись потихонечку, опять же, аккуратно и, тем не менее, замазывать нашу историю грязью. Григорий Азаренок:

Аккуратно до 2020 года, а в 2020 году... Андрей Муковозчик:

А в 2020-м сошли с ума. Они думали, что их заранее предупредят. Они рассчитывали на то, что у них будет время Григорий Азаренок:

Андрей Николаевич, как вам такая картина: сегодня нашли полмиллиона баксов. Огромные деньги. Но при этом они же призывали на забастовки прямо или косвенно, ругали госпредприятия – вот это вот все они делали. Ругали нашу экономику, при этом пользовались здесь вот такими льготами и еще сейчас делают из себя невинных жертв.

Андрей Муковозчик:

В какой-то момент там начало рвать крышу у конкретных людей, у персонала, у человеческих личностей. Почему? Безнаказанность, во-первых. То есть постоянное прикрытие сверху, ощущение большой крыши в лице бывшего учредителя, ныне покойного, и американских послов, дипломатов и всего остального. Куда были звонки? Первые же звонки на следующие сутки после начала вот этой истории с тыреньем контента у БелТА – первые звонки были в Вашингтон и Брюссель. У вас есть телефон Брюсселя? У меня нет. Григорий Азаренок:

У меня, к сожалению, тоже нет. Андрей Муковозчик:

Они думали, что их заранее предупредят. Они рассчитывали на то, что у них будет время реализовать… Григорий Азаренок:

Воспользоваться литовскими визами. Андрей Муковозчик:

Да.

Григорий Азаренок:

Если мы говорим об агентах. Вчера был твит американского посольства, где они выразили свою поддержку TUT.BY. Кто бы сомневался, это же не три канала украинских, которые Зеленский по беспределу закрыл... Андрей Муковозчик:

Конечно, это правильно, да. Вы не понимаете, это другое. Григорий Азаренок:

Да, но после этого они, значит, хештэгами выдали всех своих агентов. Там все знакомые. Андрей Муковозчик:

Я думаю, не всех, но большой список они привели. Масса людей покупается вот на эту самую пропаганду западных ценностей, не понимая, что на самом деле для тех самых проводников, для хранителей западных ценностей они – расходный материал, «ваньки». То есть их используют, через них продвинут. Более того, будут смотреть, насколько увлеченно они это делают, насколько они поверили в это сами. Да, и от этого, кстати говоря, им будут идти немалые деньги. Мы говорили про ущерб, который придет к белорусскому народу, кто угодно его почувствует, только не «тутбайки», которые получали по нашим меркам сумасшедшие деньги. И при этом призывали ходить на забастовки, страдали, что не хватает там масок, воды – чего там еще у нас не хватает – хотя все есть. Это не просто двойные стандарты, это просто раздвоение мозга. Вот так оно должно быть, и не важно, как оно есть на самом деле. Даже те самые «наши нивцы», «онлайнеры» и так далее – это все ведомые. TUT.BY стал коллективным ведущим