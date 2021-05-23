Григорий Азарёнок об Анне Бонд: бесконечное самолюбование, бесконечное желание выставить себя напоказ

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Предательство ведет к опустошению, и образ и подобие становится обезьяньей образиной. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды», говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Григорий Азаренок:

Начнем с откровения одного из героев нашей рубрики. Антон Мартыненко выразил голубую мечту змагарства.

Я уверен, что у нас многие мужики хотят прийти в магаз в стрингах, на каблуках. Если человек ходит дома – а прикинь, если это страна, где он может ходить так по улице. И никто тебе ничего не делает, и как-то мир не рушится. Как-то продолжает существовать экономика, и никто на тебя войной не нападет. Я хочу, чтобы мы были такими. Не надо стесняться, любите что хотите, делайте что хотите. Уважайте себя, свой выбор и, главное, выбор других людей. Григорий Азаренок:

Все эти «особи в стрингах» поливают грязью «совков». Для них это синоним безнадежной отсталости. Но что такое был этот ваш «совок»? «Совок» – это когда миллионы людей были подписаны на толстые литературные журналы. Это когда деревенские дети зачитывались книгами ночами с фонариком под одеялом. Это когда в сельских домах культуры показывали Феллини и Антониони. Это когда простой алтайский деревенский мужик Василий Макарович Шукшин мог стать всемирно известным писателем и кинорежиссером.

Григорий Азаренок:

А что такое современное змагарство как социальный феномен? Вот его лицо. Это лицо дегенерата. Это лицо инстаграм-блогерши Анны Бонд. Термин дегенерат – литературный, он хорошо описан в русской послевоенной публицистике. Дегенерат – латентный революционер. Почему? Потому что он не признает ничего и никого, кроме себя. Послушайте, что она пишет: «Себя нужно ценить, уважать и баловать. Кто еще, кроме вас, этим займется? Я всегда выбирают только лучшее и на меньшее не соглашусь». А так ли далеко от этих слов до признания казанского стрелка: «Я ощутил себя Богом»?

Григорий Азаренок:

Вся жизнь – фоточки. Я в новой шмотке, я с бокалом винишка, я пью кофеек, я в очках, я без очков, я засунула в рот кукурузу, я в трусах, я без трусов, я с чипсами, я мучаю кота, я в маске, я с бчб-флагом. Бесконечное тупое самолюбование, бесконечное желание выставить себя напоказ. Для них не существует ничего, кроме себя. И в определенный момент эта армия дебилов начинает требовать государство для себя. Чтобы все были на них похожи. Чтобы не было этих совков, этих рабочих, этих людей вокруг. Чтобы все было только для меня. Они хотят свое государство, государство для дебилов. Идеал – богатство и только богатство. И самое ужасное – что этого даже не стесняются, при этом оскорбляя целые народы. Григорий Азаренок:

Вот оно – лицо этого мятежа. Лицо, в котором нет ни капли мыслей. Вы представляете, что было бы, если бы они дорвались до власти? Дегенерат Мотолько – мэр Минска. Дегенерат Шрайбман – главный идеолог. А вот за место министра информации поборолись бы проститутка Василиса Кулик, коксовый дегенерат Путило и воплощение деградации – Анна Бонд. Психолог об Анне Бонд: не может ли быть, что гражданская позиция у нее тоже напрокат? Григорий Азаренок:

Анна Бонд работала в Onliner. TUT.BY и Onliner – это и были инкубаторы этих дегенератов. С одной помойкой разобрались, настанет время и второй.