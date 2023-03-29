Александр Осенко и Григорий Азарёнок. Кто вошёл в высший политический совет «Белой Руси»?

18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Чем будет заниматься высший политический совет, кто в него входит? Я знаю, что туда попали Андрей Алексеевич, а также генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко, наш коллега Григорий Азаренок. Почему было решено объединить людей различных профессий и социальных слоев?

Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Высший орган управления белорусской партии «Белая Русь» – это съезд. В перерывах между съездами уполномочен Высший политический совет. Это тот руководящий орган, который будет курировать всеми теми партийными структурами по всей стране. На сегодня это 71 человек. Это те, кто через практику может помочь в реализации гражданских инициатив от людей, представляющих разные профессиональные сферы деятельности. Екатерина Забенько:

Первичная организация общественного объединения «Белой Руси» появилась у нас в ноябре 2022 года. Мы всегда активно сотрудничали, особенно в информационной работе. Какие результаты вы видите от взаимодействия с телеканалом СТВ в первую очередь, с государственными телеканалами и СМИ в целом?