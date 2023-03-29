«Повторялось каждый год». Что помогло белоруске победить сезонную аллергию?
Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите про ваш опыт. С какой аллергией столкнулись лично вы?
Юлия Петрашко, победила аллергию:
У меня это с детства тянется, то есть я человек, склонный к аллергии была. Помню первое проявление именно в весенний период, когда началось цветение, у меня проявились все признаки аллергии. То бишь у меня начали глаза чесаться, выделения из носа обильные были, зуд кожный очень сильный. Я помню, родители забили тревогу, мы обратились к педиатру. На основании проб мне выставили диагноз «аллергия». С периодичностью это повторялось каждый год. В какой-то момент, уже где-то ближе к 20 годам, я поняла, что что-то в жизни надо менять, уже более осознанно. Я изменила питание, то есть начала исключать пищевые продукты, которые более склонны вызывать аллергию.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы сами начали исключать или советовались, может, со специалистом каким-то?
Юлия Петрашко:
Я читала очень много литературы. Во-первых, по самочувствию я стала себя лучше чувствовать и плюс коррекция веса, то есть убила двух зайцев. На данный момент я стараюсь питаться правильной едой, то есть стараюсь не есть фастфуд, какие-то продукты.
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