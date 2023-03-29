«Повторялось каждый год». Что помогло белоруске победить сезонную аллергию?

Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите про ваш опыт. С какой аллергией столкнулись лично вы?