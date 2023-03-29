Сейчас дети – уже не патриоты? О современных школьниках рассказали члены «Белой Руси»

18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

На самом ли деле вступление в общественное объединение, политическую партию «Белая Русь» может человека на каком-то этапе исправить, помочь, поддержать, пересмотреть его взгляды в том числе?

Лола Пахомова, директор ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Мы понимаем, что наша сегодняшняя ситуация, которая возникла в стране, – ситуация вызова. Общество и государство должны быть настолько едины. Я считаю, что наша партия как раз позволит и будет являться гарантом единства общества и государства. Единомышленники-партийцы будут стоять на тех позициях и создавать такие условия, чтобы наша страна была единой и развивалась во благо белорусского народа. Екатерина Забенько:

У вас тоже активная общественная деятельность. Более 10 лет вы в общественном объединении «Белая Русь», представляете традиционные ценности, сами их демонстрируете – у вас пятеро детей. Это очень здорово. Что для вас стало вступление в партию «Белая Русь», каким вы видите свое участие в ней?

Анатолий Липский, мастер цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Я вижу свое участие активным. Продвижение традиционных семейных ценностей, потому что на их основе можно построить здоровое общество. А здоровое общество будет одним из плюсов дальнейшего развития страны. Партия является гарантом традиционных ценностей, продвигает эти ценности в жизнь. Считаю, что помогать в этом – это и есть мое участие, мои силы, которые я могу предоставить партийной деятельности. Екатерина Забенько:

Говоря о создании новой политической партии, мы так или иначе касаемся вопросов истории, ВОВ, отстаивания исторической правды, борьбы с геноцидом. Вы в образовании более 30 лет, на передовой образования. Есть с чем сравнить. Какие есть изменения в восприятии детьми темы патриотизма, любви к родине, уважения родителей, традиционных семейных ценностей?

Лола Пахомова:

Мы поколение, которое училось и узнавало историю периода войны от наших дедов и отцов. По объективным причинам, к сожалению, наши дети уже не могут встречаться с первоисточником. Но для этого есть мы. Бытует мнение, что сейчас плохие дети. Я вам точно могу сказать: дети у нас совершенно хорошие. Да, они другие, не такие, как мы, потому что они дети своего времени. Конечно, здесь приходит педагог, который должен быть патриотом своей страны, чтобы нести эту историческую память искренне, открыто, отвечать на вопросы детям с верой в то, что сам говорит. Огромная роль в этом плане отдается семье. В прошлом году мы проводили совместный проект с СТВ.

Екатерина Забенько:

«Герои моей семьи». Я хотела восхититься вашими воспитанниками, каждый из которых мог стать перед камерой и практически наизусть рассказать историю своих прадеда, прабабушки. Все это было на эмоциях. Я знаю, что многие дети сами раздобыли эту информацию, практически все побывали на могилах, участвовали в каких-то поисках фактов из истории своих предков. Лола Пахомова:

Проект настолько нас всех воодушевил, потому что дети были настолько искренними в своих рассказах, настолько переживали об увиденном и услышанном, потому что это касалось лично их семьи. Хочу анонсировать. У нас новый проект. Стартовал он к 105-летию создания Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот проект называется «Дети мира о войне и мире». Мы получили уже первые материалы. Это уникальные дембельские альбомы. Это просто интереснейшие рассказы про отцов и дедов, которые служили в советской армии и служат сегодня. История идет из твоей семьи. Если герои твоей семьи были честными, справедливыми, достойными людьми, то и наши дети, а мы, общество, педагоги и партии, поддержим сегодня, тоже вырастут достойными гражданами Республики Беларусь.