«Они занимают активную гражданскую позицию». Почему молодёжь активно вступает в партию «Белая Русь»?
18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте поговорим о молодежи в вашем ВУЗе. Опыт дебатов они получают со студенческой скамьи. Готовите ли, рассчитываете ли, что вырастут будущие политики либо это необходимо для любой успешной карьеры?
Анастасия Буева, заведующий кафедрой политологии БГЭУ, делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:
Лига дебатов в нашем университете – это экономисты, политологи, менеджеры, маркетологи, экологи, культурологи. Это игра, которая выделяет все лидерские качества, которые могут быть у нашей молодежи, игра, которая помогает им почувствовать свою уверенность. Очень сложно найти в этом информационном потоке за столь короткий промежуток времени нужную информацию, важную информацию, логически доказательную информацию. И за столь короткий промежуток времени мы видим, сидя в жюри, что наша молодежь это умеет, она делает это достойно, правильно, уверенно, умеет доказывать, находить и доказательно делать правильные выводы. Это не только политики. Это все сферы жизнедеятельности общества. Я личность, я гражданин – так относится к этому наша молодежь.
Екатерина Забенько:
Вы очень активно взаимодействуете с общественным объединением «Белая Русь», сейчас уже есть и партия. Что это дает молодежи и насколько важно для них, какие у них остаются впечатления, эмоции, когда приезжает представительная делегация во главе с председателем Олегом Романовым? Я знаю, что для ВУЗа это практически историческое событие.
Анастасия Буева:
Если говорить о молодежи, то она поняла, что она услышана, оценена, необходима. Приехали из Витебской, Гродненской, Гомельской, из Могилевской областей. Сначала общественная организация, потом партия. Это соединило их в одно целое, и они почувствовали себя нужными, важными. Они очень волновались перед приездом. Казалось бы, продумывали вопросы, свои выводы, доказательную базу, но при этом они почувствовали, что они нужны, важны. Они очень благодарны, что к ним приехали, их увидели, их услышали, их оценили.
Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:
Я добавлю, что мы обсуждали проект программы партии именно в БГЭУ со студенческой молодежью. Мы и критиковали, и предложения вносили, кое-что даже включили.
Екатерина Забенько:
Чем мотивирована студенческая молодежь, чтобы укреплять свои общественные позиции, вступая и в общественные объединения, политические партии? Для чего им это надо? Сегодня мы часто говорим о таком понятии, как социальный лифт. Верят ли они в том, что это им поможет дальше успешнее двигаться в карьере?
Анастасия Буева:
Находясь в общественной организации «Белая Русь», они неоднократно ходили на практику, где постоянно с ними занимались, постоянно включали их в какие-то мероприятия, которые начинались со Дня города, Дня Независимости, Дня Победы. И они настолько ощущали это на себе, что принимали активное участие в организации этого мероприятия. Они с гордостью об этом говорят. Сейчас они собираются организовывать молодежное крыло. Они сами пришли, разрабатывают устав, программу. И они говорят: давайте поговорим с Натальей Владимировной, мы хотим не только у нас в университете, мы ходим ехать в регионы, мы хотим этим заниматься. Они выбирают председателя, консультируются. Я говорю: подождите, давайте постепенно, давайте пройдем на нашем университете, с нашими ребятами встретимся. Они занимают активную гражданскую позицию. Они ищут, находят, предлагают. Они настолько живые. Самая главная мотивация, когда они видят, что их любят, ценят и уважают. Тогда они готовы ответить 100-200 %.
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