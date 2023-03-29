«Они занимают активную гражданскую позицию». Почему молодёжь активно вступает в партию «Белая Русь»?

18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим о молодежи в вашем ВУЗе. Опыт дебатов они получают со студенческой скамьи. Готовите ли, рассчитываете ли, что вырастут будущие политики либо это необходимо для любой успешной карьеры?

Анастасия Буева, заведующий кафедрой политологии БГЭУ, делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Лига дебатов в нашем университете – это экономисты, политологи, менеджеры, маркетологи, экологи, культурологи. Это игра, которая выделяет все лидерские качества, которые могут быть у нашей молодежи, игра, которая помогает им почувствовать свою уверенность. Очень сложно найти в этом информационном потоке за столь короткий промежуток времени нужную информацию, важную информацию, логически доказательную информацию. И за столь короткий промежуток времени мы видим, сидя в жюри, что наша молодежь это умеет, она делает это достойно, правильно, уверенно, умеет доказывать, находить и доказательно делать правильные выводы. Это не только политики. Это все сферы жизнедеятельности общества. Я личность, я гражданин – так относится к этому наша молодежь. Екатерина Забенько:

Вы очень активно взаимодействуете с общественным объединением «Белая Русь», сейчас уже есть и партия. Что это дает молодежи и насколько важно для них, какие у них остаются впечатления, эмоции, когда приезжает представительная делегация во главе с председателем Олегом Романовым? Я знаю, что для ВУЗа это практически историческое событие.

Анастасия Буева:

Если говорить о молодежи, то она поняла, что она услышана, оценена, необходима. Приехали из Витебской, Гродненской, Гомельской, из Могилевской областей. Сначала общественная организация, потом партия. Это соединило их в одно целое, и они почувствовали себя нужными, важными. Они очень волновались перед приездом. Казалось бы, продумывали вопросы, свои выводы, доказательную базу, но при этом они почувствовали, что они нужны, важны. Они очень благодарны, что к ним приехали, их увидели, их услышали, их оценили.