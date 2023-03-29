Как Лукашенко с помощью Послания может повлиять на ситуацию в Украине? Мнение журналиста из Турции

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
В этой геополитической ситуации огромную роль играет Беларусь, Александр Григорьевич Лукашенко. У нас в пятницу большое политическое событие – Послание Президента народу и парламенту. Вы в Донецке будете смотреть и отслеживать? Чего ждете, каких заявлений?
Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:
Он в последнее время все больше берет инициатив, чтобы найти компромисс, создать какую-то площадку, чтобы рано или поздно урегулировать эту ситуацию. Думаю, это связано и с Украиной. Он ездил в Китай не только по этой причине. Я и многие люди однозначно будут уделять внимание его речи. Люди на Донбассе очень внимательно смотрят на него. На сегодня, кстати, с учетом того, что практически все европейские лидеры, элиты объединены только в одном направлении: чтобы накачивать все больше оружием Украину, чтобы с Россией воевали до последнего украинца, а также с Донбассом одновременно. И в этом плане Лукашенко является почти единственным сильным лидером в Европе, который, несмотря на все, старается найти какой-то мирный путь, стремится уговорить обе стороны. Он много сил вложил, чтобы уговорить украинское руководство (Зеленского лично). Конечно, минские площадки имеют очень большое значение. Именно он в это вкладывал огромные силы столько лет подряд, но, к сожалению, мы пока не видели никаких последствий «Минского процесса». Тем не менее в ближайшее время… Может, из-за Послания, инициатив Лукашенко мы выйдем на более положительные результаты, чтобы закончить конфликт как можно скорее.
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