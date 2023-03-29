Михаил Орда: на предприятиях, где зашкаливает травматизм, отношение к охране труда поросло формализмом

Новости Беларуси. Лучше предупредить, чем лечить. Обеспечение безопасных условий труда – совместные обязательства государства, нанимателей и профсоюзов. Новые стратегии и подходы для решения проблем травматизма на производстве 29 марта обсудили на семинаре-совещании по вопросам соблюдения законодательства по охране труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу присоединилась и наш корреспондент Арина Верховская.

Чтобы выйти на производство, необходима специальная экипировка. Соответствующая форма, каска и очки – элементарные атрибуты техники безопасности для слесаря механосборочных работ Романа Тарасова.

Роман Тарасов, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:

Изначально перебрасывается, ставится на основной конвейер. Это движущийся состав. Возле него проходить нельзя, под ним, рядом с ним. На расстоянии от двух метров. Чем еще опасно – это цепи. Почему я работаю в каске? Потому что может, не дай бог, ударить по голове цепью либо пультом.

К охране труда приковано пристальное внимание. Но статистика все равно свидетельствует: есть над чем работать. Только за 2022 год на рабочих местах в результате несчастных случаев погибли 132 человека. Почти 2 тысячи получили тяжелые травмы. Расследования показывают: практически в одинаковой степени вина лежит и на нанимателях, и на работниках. Одни не обеспечивают условия, другие игнорируют прописанные правила.

Василий Сакач, заместитель технического директора по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности ОАО «МТЗ»:

Начиная с проходной, уже работник подвергается повышенному риску – заводского транспорта и всего остального. Для минимизации рисков предусмотрен комплекс мер, начиная с обеспечения средствами индивидуальной защиты, которые стоят на защите от опасных, вредных факторов, также комплекс технических мероприятий, средства коллективной защиты.

Защитить права и гарантии работников, создать достойные условия труда, предотвращать несчастные случаи – вот главные задачи, которые стоят перед руководителями организаций и предприятий. Новые подходы и инициативы для решения проблемы сегодня обсудили участники республиканского семинара-совещания по вопросам соблюдения законодательства по охране труда. Специалисты со всех регионов страны познакомились с опытом образцовых столичных предприятий.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Травматизм, несчастные случаи на производстве – это, к сожалению, обычное явление для многих предприятий. И дело здесь не в случайности, как пробуют это порой объяснить. А дело в закономерности того, что как раз на этих предприятиях, где зашкаливает травматизм, мы видим, что там отношение к технике безопасности, к охране труда поросло формализмом, начиная от руководителя предприятия, заканчивая работниками этого предприятия.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы как государство поставили перед собой задачу именно построения превентивных мероприятий. Цель – превентивные мероприятия. Это симбиоз по всему шлейфу направлений в рамках достойного труда, в рамках безопасного труда. Бесспорно, есть результаты по безопасным, здоровым условиям труда. Это мы говорим, рабочие места с вредными условиями труда. Только за прошлый год количество таких рабочих мест у нас сократилось почти на 10 тысяч.