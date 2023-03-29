«Ни один фейк не проскочит». Какую роль медики играют в информационной войне?

18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вы уже более 10 лет состоите в общественном объединении «Белая Русь», подтянули туда многочисленных своих коллег, более того, объединяете свою работу главврача 8-й стоматологии, ведете активную общественную деятельность. Как много сегодня таких активных и инициативных людей в партии «Белая Русь»?

Андрей Есьман, главный врач УЗ «8-я городская стоматологическая поликлиника», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Если за словом не стоит никаких действий, то и слово теряет свою силу, поэтому самый сильный аргумент – это пример руководителя. Екатерина Забенько:

Уже 70 % ваших подчиненных, коллег состоит в общественном объединении «Белая Русь». Андрей Есьман:

Согласитесь, мало быть хорошим руководителем, надо быть хорошим гражданином. Мы знаем, что сейчас переписывается история, некоторые факты искажаются, некоторые разделы выбрасываются. На ложной истории пару поколений сменится – мы потеряем народ, мы потеряем страну. Поэтому в силах каждого руководителя собрать сотрудников, посетить историческое место в Беларуси, самому вникнуть, рассказать. Екатерина Забенько:

Вы проводите такие мероприятия со своими коллегами? Андрей Есьман:

Обязательно. Это будет та отправная точка формирования сознания людей, которая в дальнейшем поможет противостоять ложной и деструктивной информации, которая сыпется на голову людям.

Екатерина Забенько:

То есть вы считаете, что вступление в общественное объединение может человека направить в нужное русло, если он неправильно мыслил, чего-то не знал, то есть коллеги, единомышленники ему помогут. Андрей Есьман:

Первое, что закладывается, – должны быть единомышленники. Екатерина Забенько:

Кроме того, что вы возглавляете стоматологическую поликлинику, еще очень часто встречаетесь с врачами, проводите диалоговые площадки, круглые столы, объединяете в дискуссии главных врачей медучреждений столицы. На ваш взгляд, что сегодня больше всего интересует ваших коллег?

Андрей Есьман:

Мы в какой-то момент приняли решение собрать главных врачей, острые вопросы проговорить, подкрепить это историческими фактами, действующим законодательством. Мы на такие диалоговые площадки приглашаем специалистов. Это и политологи, и аналитики, и работники прокуратуры, и священнослужители, и идеологи – все в зависимости от той темы, которую мы поднимаем, чтобы в дальнейшем руководители могли донести эту информацию своим сотрудникам. Но мне запомнилась одна диалоговая площадка про геноцид белорусского народа. Вопросов не поступало, но я тогда на себе прочувствовал, насколько близка эта трагедия каждой белорусской семье. Люди подходили к микрофону и просто рассказывали истории об их членах семьи, знакомых и близких. Екатерина Забенько:

Что касается пациентов. Над чем необходимо поработать, чтоб они не точили зуб на врачей в стоматологических поликлиниках? Андрей Есьман:

Стоит отметить, что сегодня здравоохранение Республики Беларусь – это бренд. Он узнаваемый, его очень уважают и ценят даже за рубежом. Соотношение качества, доступности, цены, конкурентоспособности с европейскими странами. Иностранцы с охотой приезжают к нам за медицинской помощью. Вы знаете, что они сейчас с тоской вспоминают о том времени, когда иностранец мог спокойно посетить нашу страну. Политика тех стран немножко недружественная. В первую очередь кого они наказали? Они наказали своих же людей. Что касается наших пациентов, то здесь, как и любому человеку, хочется меньше ждать на прием (чтобы была доступность), хочется, чтобы ему оказали качественную помощь, хочется какого-то человеческого радушия от врача, что у нас и есть.

Екатерина Забенько:

Бесплатная медицина – равно качественная медицина? Андрей Есьман:

Да. Я скажу за стоматологию. Есть две стоматологии: эстетическая и клиническая. В бюджете всем помогут, и по качеству она ничем не уступает. А если вы хотите эстетическую стоматологию, чтобы эту пломбу можно было не отличить от соседнего зуба, отбелить зубы, то это уже платная помощь. Если сравнивать по цене, то у нас тарифы небольшие. Поэтому я так и говорю, что иностранцы охотно приезжают.