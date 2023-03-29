«Ни один фейк не проскочит». Какую роль медики играют в информационной войне?
18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы уже более 10 лет состоите в общественном объединении «Белая Русь», подтянули туда многочисленных своих коллег, более того, объединяете свою работу главврача 8-й стоматологии, ведете активную общественную деятельность. Как много сегодня таких активных и инициативных людей в партии «Белая Русь»?
Андрей Есьман, главный врач УЗ «8-я городская стоматологическая поликлиника», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:
Если за словом не стоит никаких действий, то и слово теряет свою силу, поэтому самый сильный аргумент – это пример руководителя.
Екатерина Забенько:
Уже 70 % ваших подчиненных, коллег состоит в общественном объединении «Белая Русь».
Андрей Есьман:
Согласитесь, мало быть хорошим руководителем, надо быть хорошим гражданином. Мы знаем, что сейчас переписывается история, некоторые факты искажаются, некоторые разделы выбрасываются. На ложной истории пару поколений сменится – мы потеряем народ, мы потеряем страну. Поэтому в силах каждого руководителя собрать сотрудников, посетить историческое место в Беларуси, самому вникнуть, рассказать.
Екатерина Забенько:
Вы проводите такие мероприятия со своими коллегами?
Андрей Есьман:
Обязательно. Это будет та отправная точка формирования сознания людей, которая в дальнейшем поможет противостоять ложной и деструктивной информации, которая сыпется на голову людям.
Екатерина Забенько:
То есть вы считаете, что вступление в общественное объединение может человека направить в нужное русло, если он неправильно мыслил, чего-то не знал, то есть коллеги, единомышленники ему помогут.
Андрей Есьман:
Первое, что закладывается, – должны быть единомышленники.
Екатерина Забенько:
Кроме того, что вы возглавляете стоматологическую поликлинику, еще очень часто встречаетесь с врачами, проводите диалоговые площадки, круглые столы, объединяете в дискуссии главных врачей медучреждений столицы. На ваш взгляд, что сегодня больше всего интересует ваших коллег?
Андрей Есьман:
Мы в какой-то момент приняли решение собрать главных врачей, острые вопросы проговорить, подкрепить это историческими фактами, действующим законодательством. Мы на такие диалоговые площадки приглашаем специалистов. Это и политологи, и аналитики, и работники прокуратуры, и священнослужители, и идеологи – все в зависимости от той темы, которую мы поднимаем, чтобы в дальнейшем руководители могли донести эту информацию своим сотрудникам. Но мне запомнилась одна диалоговая площадка про геноцид белорусского народа. Вопросов не поступало, но я тогда на себе прочувствовал, насколько близка эта трагедия каждой белорусской семье. Люди подходили к микрофону и просто рассказывали истории об их членах семьи, знакомых и близких.
Екатерина Забенько:
Что касается пациентов. Над чем необходимо поработать, чтоб они не точили зуб на врачей в стоматологических поликлиниках?
Андрей Есьман:
Стоит отметить, что сегодня здравоохранение Республики Беларусь – это бренд. Он узнаваемый, его очень уважают и ценят даже за рубежом. Соотношение качества, доступности, цены, конкурентоспособности с европейскими странами. Иностранцы с охотой приезжают к нам за медицинской помощью. Вы знаете, что они сейчас с тоской вспоминают о том времени, когда иностранец мог спокойно посетить нашу страну. Политика тех стран немножко недружественная. В первую очередь кого они наказали? Они наказали своих же людей. Что касается наших пациентов, то здесь, как и любому человеку, хочется меньше ждать на прием (чтобы была доступность), хочется, чтобы ему оказали качественную помощь, хочется какого-то человеческого радушия от врача, что у нас и есть.
Екатерина Забенько:
Бесплатная медицина – равно качественная медицина?
Андрей Есьман:
Да. Я скажу за стоматологию. Есть две стоматологии: эстетическая и клиническая. В бюджете всем помогут, и по качеству она ничем не уступает. А если вы хотите эстетическую стоматологию, чтобы эту пломбу можно было не отличить от соседнего зуба, отбелить зубы, то это уже платная помощь. Если сравнивать по цене, то у нас тарифы небольшие. Поэтому я так и говорю, что иностранцы охотно приезжают.
Екатерина Забенько:
Вы еще стали создателем Telegram-канала «БЕЛАЯ РУСЬ «МЕДИКИ». Что вам дает еще этот ресурс, не только вам, но и вашим подписчикам?
Андрей Есьман:
Этот информационный канал – вынужденная мера. Она созрела после 2020 года. Согласитесь, люди особо в политику не вникали, но когда в один вечер на людей свалилась масса информации, разобраться, что правда, а что нет, было очень тяжело. В наш канал мы добавляем только проверенную информацию. Ежедневно наша команда мониторит порядка 40-50 новостных источников, включая зарубежные, мы делаем выборку и публикуем только проверенную информацию. Цель – чтобы люди знали правду. Ни один фейк не проскочит. Гарантируем.
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