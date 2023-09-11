Боровик: «Когда весь мир оплачивает ваши расходы». Что такое «резервная валюта» и как её используют?
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.
Вадим Боровик, политолог:
Курс не поменяется. Ситуация гораздо более сложная, нельзя это все упрощать. Вы поймите одну вещь. Все радикальные национально ориентированные движения – это инструмент. У нас все время инструмент путают с конечной целью. Кирилл, ошибка твоя. Когда ты будешь подвергать [сомнению – прим. ред.] право государства на государственность и суверенитет из-за того, что оно сложное, сложнообразованное и прочее, завтра по отношению к тебе эту тактику применят.
Кирилл Казаков, СТВ:
Оно сложное, но имеет право на государственность!
Вадим Боровик:
Вина украинского руководства в этом. Безмозглая политика недружелюбная, оскорбление ближайшего союзника – нас, оскорбление крупнейшей региональной и мировой державы, России. Это их безмозглая политика, внутренняя и внешняя. Все решения принимались на раскол общества и в религиозном, и в национальном, и в прочем. Но государственность подвергать сомнению нельзя. Вне зависимости от того, как оно образовалось, 30 лет государству, 20 – уважайте и считайтесь с этим.
Дальше. Все это инструмент, объясняю вам про Польшу, чтобы вы понимали. Не надо граждан путать – территории, карты рисуют… Я вот вам рассказываю. Американцы очень тяжело обслуживают внешний долг, очень тяжело. Это дорого. Самый выгодный бизнес – это контролировать международную финансовую систему и иметь под контролем резервную валюту. Что такое «резервная валюта»? Это когда весь мир оплачивает ваши расходы. Вам ничего не стоит любая поступающая на вашу территорию продукция.
Столкнулась элита, которая сцентрировала свои финансовые потоки, англосаксы в разных регионах мира, но этот источник доходов у них есть, с тем, что, возможно, придется от этого отказаться. Потому что ряд регионов начали набирать силу. Россия сконцентрировала свою экономику на том, чтобы зарабатывать эффективно на ресурсах и покупать быстро, не разрабатывать, а быстро получать технологии из Европы. Они это увидели, Европа растет за счет дешевых ресурсов, конкурентная валюта – евро.
Вадим Боровик:
Россия сконцентрировала свою экономику на том, чтобы зарабатывать эффективно на ресурсах и покупать быстро, не разрабатывать, а быстро получать технологии из Европы. Они это увидели, Европа растет за счет дешевых ресурсов, конкурентная валюта – евро. Россия, окрепнув, создав крупные запасы валюты, во-первых, могла влиять на курс, тот же Китай мог влиять на курс, имея большую денежную массу и выпуская ее в оборот. Второе – начали задумываться о создании альтернативных финансовых центров. В том числе и резервных валют, было принято политическое решение Вашингтоном и Лондоном о том, что нужно ослабить регион – Евразию. Я вам объясняю на русском языке, а это все инструменты. Для этого нужна война в Европе, для этого нужно было ослабить Европейский союз в первую очередь, ослабить Россию, чтобы она не могла на десятилетие вперед поднять голову. И сейчас по периметру России начинается – Армения, Центральная Азия, Кавказ, Турция будет подключаться. То есть сейчас будут по периметру поджигать и будут потом ослаблять потихонечку Китай. Хотя сейчас две страны выиграли это мероприятие: Китай и США. Так вот, касательно всех этих движений в Польше, они умышленно через спецслужбы финансировали определенных политиков. Американцы действуют по самому умному принципу – они не покупают государства, они покупают людей, а люди им все дают бесплатно.
Так же, как они скупили часть российской элиты, которые повывозили своих детей, имущество и все остальное туда, и сейчас они наводят порядок. Сколько там продажных было людей, поэтому там такие неуспешные операции происходят. Поэтому у нас сегодня проблемы в том числе и в рамках ОДКБ, потому что недостаточно мы были эффективны. Я не говорю о том, что мы должны руки вверх поднять. Мы должны сделать правильные выводы, понимать, что с нами работает очень серьезный противник, у которого очень много денег, у которого очень серьезные вооруженные силы и который все очень хорошо рассчитал. И сегодня этот шаг они сыграли белыми. А Россия ответила на эту реакцию, поэтому в данном случае Польша – инструмент. И что они должны понять, друзья? Они – инструмент, и их сейчас хотят как пушечное мясо, как таран направить против нас. Так вот, надо достучаться до европейских политиков, что их используют сегодня, что их президенты – марионетки, а импульсы и приказы поступают из Вашингтона.
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