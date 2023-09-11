Боровик: «Когда весь мир оплачивает ваши расходы». Что такое «резервная валюта» и как её используют?

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу « По существу » развернулась дискуссия.

Вадим Боровик, политолог:

Курс не поменяется. Ситуация гораздо более сложная, нельзя это все упрощать. Вы поймите одну вещь. Все радикальные национально ориентированные движения – это инструмент. У нас все время инструмент путают с конечной целью. Кирилл, ошибка твоя. Когда ты будешь подвергать [сомнению – прим. ред.] право государства на государственность и суверенитет из-за того, что оно сложное, сложнообразованное и прочее, завтра по отношению к тебе эту тактику применят.

Кирилл Казаков, СТВ:

Оно сложное, но имеет право на государственность!

Вадим Боровик:

Вина украинского руководства в этом. Безмозглая политика недружелюбная, оскорбление ближайшего союзника – нас, оскорбление крупнейшей региональной и мировой державы, России. Это их безмозглая политика, внутренняя и внешняя. Все решения принимались на раскол общества и в религиозном, и в национальном, и в прочем. Но государственность подвергать сомнению нельзя. Вне зависимости от того, как оно образовалось, 30 лет государству, 20 – уважайте и считайтесь с этим.

Дальше. Все это инструмент, объясняю вам про Польшу, чтобы вы понимали. Не надо граждан путать – территории, карты рисуют… Я вот вам рассказываю. Американцы очень тяжело обслуживают внешний долг, очень тяжело. Это дорого. Самый выгодный бизнес – это контролировать международную финансовую систему и иметь под контролем резервную валюту. Что такое «резервная валюта»? Это когда весь мир оплачивает ваши расходы. Вам ничего не стоит любая поступающая на вашу территорию продукция.

Столкнулась элита, которая сцентрировала свои финансовые потоки, англосаксы в разных регионах мира, но этот источник доходов у них есть, с тем, что, возможно, придется от этого отказаться. Потому что ряд регионов начали набирать силу. Россия сконцентрировала свою экономику на том, чтобы зарабатывать эффективно на ресурсах и покупать быстро, не разрабатывать, а быстро получать технологии из Европы. Они это увидели, Европа растет за счет дешевых ресурсов, конкурентная валюта – евро.