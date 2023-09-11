СБУ провалили операцию и потеряли агента. Задержанный во всём сознался и сотрудничает с белорусским следствием

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Конечно, чекисты ответ знали и раньше. Но теперь, что называется, можно похвастаться живым уловом. Такого украинские спецслужбы явно не ожидали. Смотрите, ваш Мангуст попался в сети.

– Рассказывай, кто ты, что ты, зачем сюда пришел?

– Пришел забрать хлопца.

– Какого?

– Я его не знаю. Сказали, 23-24 года, молодой хлопец.

– Что дальше с ним сделать?

– Довезти до границы, перевезти на украинскую территорию и выходить к украинским пограничникам. Хлопца пограничникам не показывать.

– Где сумка?

– У меня не было сумки. Я оставил в Украине в сумке фонарик, ночник, минимальный запас еды, термоодеяло. Там бытовая мелочевка. Ни оружия, ни взрывчатки – ничего нет.

– А откуда знаешь про оружие, взрывчатку? Тебя же не спрашивали.

– Я понимаю.

– Носил сюда?

– Ничего я сюда не носил.

Врет и, как видно, не краснеет. Впрочем, краснеть сейчас нужно его наставникам из СБУ. От стыда или от злости – выбирать им. В любом случае откровения этого мужчины для украинских спецслужб означают лишь одно – полный провал операции и потеря агента. Причем, судя по всему, довольно высокого уровня подготовки.

– Кто тебе дал задание сюда прийти?

– Я не знаю, они представлялись сбушниками.

– А что они предлагали нести?

– Я не знаю, оно было запаковано.

– А ты видел это?

– Запакованный сверток? Конечно.

– Большой?

– Килограммов 10, наверное.

– А в чем был упакован?

– Замотанный типа целлофаном, скотчем.

– За тобой сюда кто-то может прийти?

– Не, навряд ли.

За ним точно не придут, да и другим не повадно будет. Белорусские пограничники в очередной раз доказали, что наша граница под надежной охраной. Бородий попался в Ельском районе Гомельской области. Впрочем, чего таить, успел углубиться на территорию Беларуси на 7 километров. Неудивительно, ведь за плечами у 45-летнего егеря из Житомирской области служба в Нацгвардии Украины и серьезная спецподготовка на базе учебного центра Главного управления разведки. Боевик-террорист Бородий, по его же собственным словам, сотрудничал с СБУ с марта 2023 года. Использовался как агент для переброски в нашу страну взрывчатки и оружия для дальнейшей организации терактов и диверсий.

Вячеслав Бородий, обвиняемый:

Разговор состоялся о том, что занеси это на белорусскую территорию, оставь его там и вернись назад.

– Какой-то предмет, да?

– Они мне уже запаковали его.

– То есть они уже сразу с этим приехали?

– Оно было запакованное в рюкзаке.

– Рюкзак тоже большой?

– Такой длинный, со спиной. Типа туристического, зеленый. Как советская техника военная покрашена – хаки. Брезентовый, но не дешевый.

– Это когда было? Вторая половина июня?

– Плюс-минус.

– Еще что-то в рюкзаке давали? Точнее, кроме рюкзака. Оружие?

– Пистолет.

Пистолет у Бородия был с собой и в этот раз. SIG Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами. 34 патрона на случай столкновения с белорусскими пограничниками или другими силовиками. Конечно, изначально мужчина прикидывался, что оружие в руках держал чуть ли не впервые. Но профессиональные навыки выдали себя на уровне рефлексов.

– Разборку сделаешь?

– Да. 1 сентября по заданию СБУ Бородий должен был в очередной раз попасть на территорию Беларуси, произвести разведку местности и оборудовать новый тайник. Два автомата Калашникова, дрон, взрывные устройства, закамуфлированные под power-банки. Все это предназначалось для очередной попытки дестабилизировать мирную обстановку в нашей стране.