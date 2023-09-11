СБУ провалили операцию и потеряли агента. Задержанный во всём сознался и сотрудничает с белорусским следствием
Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?
Конечно, чекисты ответ знали и раньше. Но теперь, что называется, можно похвастаться живым уловом. Такого украинские спецслужбы явно не ожидали. Смотрите, ваш Мангуст попался в сети.
– Рассказывай, кто ты, что ты, зачем сюда пришел?
– Пришел забрать хлопца.
– Какого?
– Я его не знаю. Сказали, 23-24 года, молодой хлопец.
– Что дальше с ним сделать?
– Довезти до границы, перевезти на украинскую территорию и выходить к украинским пограничникам. Хлопца пограничникам не показывать.
– Где сумка?
– У меня не было сумки. Я оставил в Украине в сумке фонарик, ночник, минимальный запас еды, термоодеяло. Там бытовая мелочевка. Ни оружия, ни взрывчатки – ничего нет.
– А откуда знаешь про оружие, взрывчатку? Тебя же не спрашивали.
– Я понимаю.
– Носил сюда?
– Ничего я сюда не носил.
Врет и, как видно, не краснеет. Впрочем, краснеть сейчас нужно его наставникам из СБУ. От стыда или от злости – выбирать им. В любом случае откровения этого мужчины для украинских спецслужб означают лишь одно – полный провал операции и потеря агента. Причем, судя по всему, довольно высокого уровня подготовки.
– Кто тебе дал задание сюда прийти?
– Я не знаю, они представлялись сбушниками.
– А что они предлагали нести?
– Я не знаю, оно было запаковано.
– А ты видел это?
– Запакованный сверток? Конечно.
– Большой?
– Килограммов 10, наверное.
– А в чем был упакован?
– Замотанный типа целлофаном, скотчем.
– За тобой сюда кто-то может прийти?
– Не, навряд ли.
За ним точно не придут, да и другим не повадно будет. Белорусские пограничники в очередной раз доказали, что наша граница под надежной охраной.
Бородий попался в Ельском районе Гомельской области. Впрочем, чего таить, успел углубиться на территорию Беларуси на 7 километров. Неудивительно, ведь за плечами у 45-летнего егеря из Житомирской области служба в Нацгвардии Украины и серьезная спецподготовка на базе учебного центра Главного управления разведки. Боевик-террорист Бородий, по его же собственным словам, сотрудничал с СБУ с марта 2023 года. Использовался как агент для переброски в нашу страну взрывчатки и оружия для дальнейшей организации терактов и диверсий.
Вячеслав Бородий, обвиняемый:
Разговор состоялся о том, что занеси это на белорусскую территорию, оставь его там и вернись назад.
– Какой-то предмет, да?
– Они мне уже запаковали его.
– То есть они уже сразу с этим приехали?
– Оно было запакованное в рюкзаке.
– Рюкзак тоже большой?
– Такой длинный, со спиной. Типа туристического, зеленый. Как советская техника военная покрашена – хаки. Брезентовый, но не дешевый.
– Это когда было? Вторая половина июня?
– Плюс-минус.
– Еще что-то в рюкзаке давали? Точнее, кроме рюкзака. Оружие?
– Пистолет.
Пистолет у Бородия был с собой и в этот раз. SIG Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами. 34 патрона на случай столкновения с белорусскими пограничниками или другими силовиками. Конечно, изначально мужчина прикидывался, что оружие в руках держал чуть ли не впервые. Но профессиональные навыки выдали себя на уровне рефлексов.
– Разборку сделаешь?
– Да.
1 сентября по заданию СБУ Бородий должен был в очередной раз попасть на территорию Беларуси, произвести разведку местности и оборудовать новый тайник. Два автомата Калашникова, дрон, взрывные устройства, закамуфлированные под power-банки. Все это предназначалось для очередной попытки дестабилизировать мирную обстановку в нашей стране.
– Прокомментируй, когда ты здесь что ставил.
– Черный кейс. Закрывается бытовой инструмент. Пластиковый кейс, обмотанный скотчем.
– А что в нем было?
– Сказали, что коптер. Но там было легче коптера. Я думаю, что наличка.
– Деньги?
– Ага.
– А для кого?
– Для людей, которые на них работают с той стороны.
Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси:
Действия Бородия квалифицированы по статье 358 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь – это агентурная деятельность. В настоящее время подозреваемый полностью сотрудничает со следствием, дает признательные показания.
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